İmece usulü ceviz hasadı başladı

Edirne’nin ceviz üretimiyle öne çıkan Karaağaç köyünde bereketli hasat dönemi başladı. Devletin ceviz ekilmesi şartıyla 49 yıllığına bedelsiz kiraya verdiği arazilerde üreticiler, makinelerle silkeleme yaparak ağaçlardan düşen cevizleri topluyor. Kadın ve erkek işçiler el birliğiyle cevizleri çuvallara dolduruyor, ardından soyma ve kurutma makinelerinde işlenerek satışa hazır hale getiriliyor.

“Ailece ceviz üretiyoruz”

Köyde ailece üretim yaptıklarını belirten üretici Tanju Özgür, bu yıl mevsim şartlarının üreticiyi zorladığını söyledi:

“İlk kez ciddi bir don olayıyla karşılaştık. Erkek tozlayıcı türler çok zarar gördü, cevizler yeterince tozlanamadı. Ancak çevre illerden tozlayıcı temin ederek ağaçlara astık ve verimi artırmaya çalıştık. Şu an hasada başladık, birkaç gün içinde toplama bitecek, ardından kurutma ve paketleme süreci başlayacak.”

Fiyat beklentisi: 240-310 TL

Ceviz fiyatlarının henüz netleşmediğini dile getiren Özgür, toptanda 240-260 TL, perakendede ise 290-310 TL arasında bir beklenti olduğunu aktardı. Üretimin yüzde 30-40’ını perakende, kalanını ise toptan olarak değerlendirdiklerini söyleyen Özgür, “Geçen yıl cevizlerimizin bir kısmı Ankara’ya satılmıştı. Bu yıl da İstanbul, Ankara ve Tekirdağ’dan tüccarlar köyümüze gelmeye başladı” dedi.

500 tona yakın üretim

Karaağaç köyünde yaklaşık 2 bin 500 dekar alanda ceviz üretimi yapıldığını belirten Özgür, toplamda 400-500 ton ceviz elde ettiklerini ifade etti. Köydeki ağaçların yüzde 98’inin verimi yüksek Chandler cinsi olduğunu vurgulayan Özgür, “Babam yıllar önce yerli türlerle başlamıştı. Sonrasında aşı yöntemiyle Chandler cinsine geçtik. Hem dayanıklı hem de yüksek verimli olduğu için piyasada çok tercih ediliyor” diye konuştu.