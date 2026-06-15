Edinilen bilgilere göre İrtem, sabah saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Genç oyuncunun vefat haberi sanat camiasında ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı.

Son olarak Show TV'nin sevilen dizisi "Kızılcık Şerbeti"nde rol alan İrtem, başarılı oyunculuğu ve ekran performansıyla dikkat çekiyordu. Oyuncunun ölüm haberinin ardından sosyal medyada çok sayıda sanatçı ve hayranı taziye mesajları paylaştı.

Dikkat çeken bir ayrıntı ise İrtem'in bir gün önce yeni yaşını kutlamış olması oldu. Oyuncu, doğum günü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşım yapmıştı.

Sanat dünyasını yasa boğdu

Genç yaşta gelen ölüm haberi televizyon ve sanat dünyasında derin üzüntüye neden olurken, oyuncunun cenaze programına ilişkin detayların ailesi tarafından daha sonra açıklanması bekleniyor.

Ece İrtem kimdir?

1991 yılında dünyaya gelen Ece İrtem, tiyatro eğitiminin ardından televizyon dünyasına adım attı. Kariyeri boyunca çeşitli dizi ve projelerde yer alan oyuncu, özellikle son dönemde "Kızılcık Şerbeti" dizisindeki Işıl karakteriyle adından söz ettirdi.