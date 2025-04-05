Kuzey Kore devlet medyasından yapılan açıklamada, Kim Jong-un’un tatbikat sırasında keskin nişancı birliklerinin atış eğitimlerini izlediği ve yeni geliştirilen bir keskin nişancı tüfeğini bizzat test ettiği bildirildi. Silahın performansından memnun kaldığını ifade eden Kim, "Savaş alanında zafer, yalnızca yoğun ve gerçekçi eğitimle mümkündür. Bu da bir askerin vatanseverliğinin en somut göstergesidir" dedi.

Liderliğini sık sık ordu üzerinden perçinlemeyi tercih eden Kim’in, bu hamlesiyle aynı zamanda Güney Kore’de yaşanan siyasi çalkantıyı fırsata çevirmeye çalıştığı yorumları yapılıyor.

Seul Yönetimi Alarmda: Ulusal Güvenlik Konseyi Toplandı

Güney Kore’de Devlet Başkanı Yoon’un görevden alınmasının ardından geçici lider olarak göreve başlayan Han Duck-soo, başkanlığında acil bir Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısı düzenlendi. Toplantı sonrası açıklama yapan Han, Kuzey Kore’nin mevcut siyasi boşluktan faydalanarak provokatif adımlar atabileceğine dikkat çekti.

“Şu anda karşı karşıya olduğumuz güvenlik ortamı her zamankinden daha hassas” diyen Han, Güney Kore halkının güvenliğini sağlamak adına tüm imkanların seferber edileceğini belirtti. Kuzey Kore’nin olası askeri veya propaganda amaçlı girişimlerine karşı teyakkuzun sürdürüleceğinin altını çizdi.

Pyongyang ve Seul arasında tansiyonun yeniden yükseldiği bu dönemde, tarafların nasıl bir yol izleyeceği ise merakla bekleniyor.