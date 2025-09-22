Pyongyang yönetiminden yapılan açıklamaya göre Kim, dün sona eren 14. Yüksek Halk Meclisi’nin 13. oturumunda kapsamlı bir konuşma yaptı. Tarım, sanayi, bilim, eğitim ve sağlık gibi alanlarda yılın başından beri kaydedilen ilerlemelere değinen Kim, en kritik önceliğin savunma kabiliyetini geliştirmek olduğunu vurguladı.

“Daha güçlü silahları sürekli elimizde bulundurmalıyız” diyen Kim, ülkesinin bağımsız bir sosyalist devlet olarak kimseye boyun eğmeyeceğini belirtti. Son dönemde atılan adımların “güçlü bir savaş caydırıcılığı” kazandırdığını söyleyen Kim, ordunun modern savaşa hazırlanması için çabaların devam edeceğini açıkladı.

Kursk Vurgusu ve Gençlerin Orduya Katılımı

Kim, Ukrayna’ya karşı Rusya’nın Kursk bölgesinde savaşan Kuzey Kore askerlerini övgüyle andı. Bu operasyonların toplumda “kahramanlık dalgası” yarattığını, gençler arasında orduya katılım isteğinin arttığını söyledi. Kursk’ta hayatını kaybeden askerlerin aileleri için başlatılan bağış kampanyalarına yoğun ilgi olduğunu belirtti.

“Düşmanlarımız Gerilimi Tırmandırıyor”

Kim, Kore Yarımadası’ndaki güvenlik ortamını “önceki yıllara göre daha tehlikeli” olarak nitelendirdi. ABD, Güney Kore ve Japonya’nın ortak tatbikatlarını “provokatif” olarak tanımlayan Kuzey Kore lideri, “Rakiplerimizin askeri eylemleri kara, deniz ve havada tehlikeli durumlara yol açıyor” dedi.

Nükleer Silah Uyarısı

ABD ve müttefiklerinin nükleer silahsızlanma çağrılarını reddeden Kim, “100 yıl boyunca çağrı yapsalar da nükleer silahlarımızdan vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Yaptırımların Kuzey Kore’yi daha dirençli hale getirdiğini söyleyen Kim, “Rakiplerimiz bizi dize getirecek hiçbir araca sahip değil” dedi.

Güney Kore ile Diyalog Kapalı

Kim, Güney Kore ile herhangi bir diyaloğun mümkün olmadığını sert bir dille ifade etti:

“Güney Kore ile asla masaya oturmayacağız ve birleşmeyeceğiz. Ulusal çıkarlarını yabancı güçlere teslim etmiş bir ülke ile ortak bir gelecek düşünmüyoruz.”

Trump Hakkında İlk Açıklama

Kim, konuşmasında ABD ile muhtemel görüşmelere açık kapı bıraktı ve dikkat çeken şekilde Donald Trump ile ilişkisine de değindi:

“ABD Başkanı Trump’ı hala iyi olarak hatırlıyorum” diyen Kim, Washington yönetimini gerçekçi olmaya çağırdı. “ABD, nükleer silahsızlanma takıntısını bir kenara bırakır ve barış içinde yaşamak isterse, masaya oturmamız için hiçbir neden kalmaz” dedi.

Bu açıklama, Kim’in Trump ile olan kişisel ilişkisine dair ilk doğrudan değerlendirmesi olarak dikkat çekti. Temmuz ayında Kim’in kız kardeşi Kim Yo-Jong, ağabeyi ile Trump’ın ilişkilerinin “fena olmadığını” söylemişti.