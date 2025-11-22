Sektörün Öncülerinden Pasifik Eurasia Fuarın Gözdesi Oldu

Demir İpek Yolu vizyonuyla 2019’da kurulan Pasifik Eurasia, fuarın en dikkat çeken katılımcıları arasında yer aldı. Asya ile Avrupa arasındaki taşımacılıkta Türkiye’yi merkez hâline getirmeyi hedefleyen şirket, demir yolu başta olmak üzere çoklu taşımacılık çözümleriyle fuarda yoğun ilgi gördü.

TCDD Taşımacılık A.Ş. ile yaptığı iş birliğinin yanı sıra Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Çin ve Avusturya demiryolları ile çeşitli anlaşmalar imzalayan şirket, Avrupa’dan Çin’e kadar çift yönlü intermodal ve multimodal taşımalar gerçekleştiriyor. 2020 yılında Türkiye’den Çin’in Xi’an kentine ulaşan ilk ihracat trenini taşıyan Pasifik Eurasia, demir yolu taşımacılığında öncü konumunu koruyor.

Erol Erkan: “Orta Koridorda 2026’da Büyük Sıçrama Bekliyoruz”

Pasifik Eurasia Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erol Erkan, fuarda Ekovitrin Yayın Koordinatörü Ali Karabaş’ın sorularını yanıtladı. Fuarın ilk gününün oldukça yoğun geçtiğini belirten Erkan, Logitrans’ın her yıl kendileri için önemli bir iş hacmi yarattığını söyledi:

“Fuar çok canlı başladı. Bu yıl beklenenin üzerinde bir yoğunluk görüyoruz. Hem yeni müşterilerle tanışıyor hem de mevcut müşterilerimizle yeni projeleri konuşuyoruz.”

Lojistik sektörünün 2025 yılını genel olarak iyi geçirdiğini ifade eden Erkan, dünya genelindeki resesyonlar ve jeopolitik risklerin sektörde zaman zaman ufak dalgalanmalara neden olduğunu ancak genel tablonun pozitif olduğunu belirtti.

Erkan’ın özellikle altını çizdiği konu ise orta koridor çalışmaları oldu:

“2025 yılı Pasifik Eurasia için orta koridor yılı oldu. Çin’den başlayıp Türkiye üzerinden Avrupa’ya uzanan orta koridorda çok sayıda çalışma yaptık. Bakanlarımız, kamu otoriteleri ve uluslararası partnerlerle birçok temas ve seyahat gerçekleştirdik. 2026 yılında bu çalışmaların meyvelerini daha fazla tren, daha fazla ticaret ve artan kapasite olarak alacağız.”

Zengezur Koridoru Lojistikte Yeni Dönem Açacak

Erol Erkan, Azerbaycan–Türkiye bağlantısını güçlendirecek Zengezur Koridoru ile ilgili değerlendirmelerde de bulundu. Koridorun yalnızca siyasi değil, ekonomik ve lojistik açıdan da kritik öneme sahip olduğunu belirten Erkan şunları söyledi:

“Zengezur Koridoru, Türkiye ile Azerbaycan arasında kesintisiz bir bağlantı sağlayacak. Bu proje orta koridorun kapasitesini ciddi şekilde artıracak. Türkiye tarafında Kars–Iğdır–Dilucu hattının ihalesi yapıldı, çalışmalar başladı. Azerbaycan tarafında da tamamlanmak üzere. Bu hazırlıklar, orta koridorun geleceği için büyük bir adım.”

Erkan, İran ve Suriye üzerinden gelişen yeni bağlantılar, Gürcistan hattı ve Ermenistan sınırındaki muhtemel açılım ile bölgedeki tüm lojistik hareketliliğin Türkiye’nin lojistik merkez olma hedefine katkı sağlayacağını ifade etti.

Son olarak orta koridorun küresel önemine dikkat çeken Erkan:

“Birleşmiş Milletler kürsüsünde dahi orta koridor konuşuluyorsa, biz Pasifik Eurasia olarak doğru yerdeyiz ve olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Logitrans 2025 Sektöre Yön Veren Bir Platform Oldu

Türkiye’nin lojistik vizyonunun masaya yatırıldığı Logitrans 2025, uluslararası iş birlikleri, yeni ticaret rotaları ve gelişen teknolojilerin tanıtıldığı büyük bir buluşmaya sahne oldu. Sektörün dev markaları ve profesyonelleri üç gün boyunca lojistiğin geleceğini konuştu.

Fuar, Türkiye’nin bölgesel lojistik üs olma hedefinin de altını bir kez daha çizdi.