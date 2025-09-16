Çalışandan ve işverenden yapılacak kesintilerle yürütülmesi planlanan TES, emeklilikte ek gelir sağlamayı hedefliyor. Ancak bazı kesimlerde TES’in kıdem tazminatını ortadan kaldıracağı yönünde kaygılar oluştu.

TES’in 2026’nın ikinci çeyreğinde, en geç 30 Haziran 2026’de yürürlüğe girmesi planlansa da sistemin uygulanmasının şimdiden net olmadığı belirtiliyor.

Kıdem tazminatı güvende

TES ile kıdem tazminatının kaldırılacağı iddialarına karşı çalışanlar rahatlatılıyor. Kazanılmış bir hak olan kıdem tazminatına dokunulması veya ortadan kaldırılması söz konusu değil. Geçmişte gündeme gelen benzer düzenlemeler de hayata geçirilmedi.

TES’e geçişte işçi ve işveren çekinceleri

Sisteme geçiş konusunda hem işçi hem işveren kesiminin çekinceli olduğu vurgulanıyor. Mevcut SGK primleri ve işsizlik sigortası primleri üzerine ek yük getirilmesi zor olduğu için TES’in geniş çaplı uygulanması önünde engeller bulunuyor.

Amaç: Tasarruf ve emeklilik maaşlarını korumak

TES’in temel hedefi, çalışanları tasarrufa yönlendirmek ve emeklilikte olası maaş düşüşlerini önlemek. Sistem, 2017’de uygulamaya konan Otomatik Katılım Sistemi üzerine entegre edilecek ve işveren katkısı da sağlanacak. Bu sayede tasarrufların artırılması ve emeklilik maaşlarının gelecekte daha istikrarlı olması hedefleniyor.

Kamu kurumlarında çalışanlar için TES’e katılımın kolay olacağı, asgari ücretle çalışanlar için ise maaşlarından yapılacak kesinti nedeniyle bazı zorluklar yaşanabileceği belirtiliyor.