TÜİK verilerine göre, 2024 yılında Türkiye genelinde faaliyet gösteren 1 milyon 104 bin 27 firmanın sektörel dağılımında, en fazla firma toptan ve perakende ticaret ile motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin onarımı sektöründe yer aldı. İmalat sektörünün toplam firma sayısındaki payı ise yüzde 16,4 oldu.

Aktif ve öz kaynakta imalat sektörü lider

2024 yılında firmaların toplulaştırılmış bilançosu incelendiğinde, tüm sektörlerin toplam aktif büyüklüğü 95 trilyon 835 milyar 323 milyon TL olarak kaydedildi. Kısa ve uzun vadeli yabancı kaynakların toplamı 47 trilyon 230 milyar 459 milyon TL, öz kaynaklar ise 48 trilyon 604 milyar 864 milyon TL olarak gerçekleşti.

İmalat sektörü, 25 trilyon 676 milyar 467 milyon TL ile tüm sektörler arasında en yüksek aktif büyüklüğe sahip oldu. Öz kaynaklar bakımından da imalat sektörü 13 trilyon 277 milyar 638 milyon TL ile zirvede yer alırken, onu 7 trilyon 351 milyar 87 milyon TL ile toptan ve perakende ticaret sektörü, 7 trilyon 256 milyar 881 milyon TL ile mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler sektörü takip etti.

Net karın lideri imalat, net zarar eğitim sektörü

Firmaların toplulaştırılmış gelir tablosu verilerine göre, 2024 yılında tüm sektörlerin toplam net karı 1 trilyon 947 milyar 327 milyon TL olarak gerçekleşti. Sektör bazında en yüksek net karı 559 milyar 89 milyon TL ile imalat sektörü elde etti. Toptan ve perakende ticaret sektörü 299 milyar 587 milyon TL, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler sektörü ise 286 milyar 168 milyon TL net kar sağladı. Eğitim sektörü ise 3 milyar 145 milyon TL, su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri sektörü ise 1 milyar 675 milyon TL net zarar ile yılı tamamladı.

Net satışlar artarken faaliyet karı geriledi

Sektör Bilançoları’na göre, 2024 yılında tüm firmaların toplam net satışları 78 trilyon 245 milyar 505 milyon TL olarak kaydedilirken, toplam faaliyet karı 3 trilyon 746 milyar 226 milyon TL oldu. Bu durum, firmaların satışlarını artırdığı ancak faaliyet karlılığının bir miktar gerilediğini gösteriyor.

TÜİK uzmanları, imalat sektörünün güçlü aktif büyüklüğü ve yüksek karlılığı ile ekonomik istikrar için kritik bir rol oynamaya devam ettiğini belirtiyor.