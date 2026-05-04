İmza töreni, KEYVAN Havacılık Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mehmet Keyvan, Maceen Al Sharq Genel Müdürü Husam AL KULAIB ve Pazarlama Direktörü Ali Al SARABI’nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Savunma sanayisinin önemli aktörlerinin bir araya geleceği ve uluslararası katılımın yoğun olacağı SAHA 2026 öncesinde hayata geçirilen bu iş birliği, KEYVAN Havacılık’ın Kuveyt ve Körfez pazarındaki faaliyetlerini güçlendiren önemli bir adım niteliğinde oldu.

Körfez ülkelerinin Türkiye’nin savunma sanayisi ve yüksek teknoloji kabiliyetlerine duyduğu güvenin artmasıyla birlikte, bu iş birliği bölgesel pazarlarda yeni fırsatların kapısını aralıyor. Anlaşma kapsamında taraflar, sivil ve askeri havacılık kullanıcılarının ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerde ortak çalışmalar yürütecek.

1945’ten bu yana faaliyet gösteren ASAK Grubu bünyesinde kurulan Maceen Al Sharq; Kuveyt ve Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) ülkelerinde mühendislik, teknoloji, çözüm ve profesyonel hizmet alanlarında faaliyet gösteriyor. Şirket, yüksek kaliteli ürün ve hizmet anlayışıyla bölgedeki önemli teknoloji sağlayıcıları arasında yer alıyor.