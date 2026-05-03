Bakan Uraloğlu, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi kapsamında Tarsus şehir geçişinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Projenin Tarsus merkezinden geçen bölümüne ilişkin bilgi veren Uraloğlu, demir yolunun mevcut durumda şehri ikiye bölen bir yapıda olduğunu ifade ederek, "Burada yaptığımız değerlendirmede, vatandaşımızın istasyona kolay erişimini sağlamak ve şehir hayatını bölmemek adına 2 bin 400 metrelik kısmı tamamen yer altına alıyoruz. Üst kısmı ise sosyal yaşam alanı olarak düzenliyoruz" dedi.

Bu düzenlemeyle 90 ila 100 bin metrekarelik yeni bir alan kazanıldığını belirten Uraloğlu, söz konusu yatırımın şehircilik açısından da önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.



Mersin-Adana hattı yıl sonunda tamamlanacak

Mersin’de tüm ulaşım modlarında yatırımların sürdüğünü dile getiren Uraloğlu, demir yolu çalışmalarına ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Mersin ile Adana arasını bu yılın sonunda tamamlayarak, önümüzdeki yılın ilk aylarında testleri yapıp hizmete açmayı planlıyoruz."



Türkiye’yi Avrupa ve Basra’ya bağlayacak hat

Projenin sadece bölgesel değil uluslararası bir ulaşım koridorunun parçası olduğuna dikkat çeken Uraloğlu, "Aksaray-Ulukışla-Yenice arasındaki hızlı tren hattının ihalesini yaptık. İlk etapta baktığımızda Gaziantep'ten başlayıp Kapıkule'ye kadar giden ama ilerleyen zamanda da Güneydoğu'dan, Ovaköy'den Fav Limanı'na, Basra Körfezi'ne kadar gidecek olan bir hattan bahsediyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, söz konusu hattın, Türkiye’yi hem Avrupa’ya hem de Orta Doğu’ya bağlayan stratejik bir ağ oluşturacağını belirtti.



Kalkınma Yolu ile entegre olacak

Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesinin, uluslararası taşımacılık açısından kritik öneme sahip Kalkınma Yolu Projesi ile entegre olacağı bildirildi. Bu entegrasyon sayesinde, Irak'taki Fav Limanı'na gelen yüklerin Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınması planlanıyor. Bu süreçte Mersin Limanı'nın Akdeniz’e açılan en önemli lojistik merkezlerden biri olması bekleniyor.



Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek

Saatte 200 kilometre hıza uygun olarak inşa edilen proje tamamlandığında, Mersin ile Gaziantep arasındaki yaklaşık 6,5 saatlik seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya inecek.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte yılda 3 milyonun üzerinde yolcu ve yaklaşık 37 milyon ton yük taşınmasının hedeflendiği kaydedildi.