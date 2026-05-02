Türkiye taşımacılık ve lojistik sektörüne yön veren liderler, LİKİTDER Yönetim Kurulu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Taşımacılık Sektör Liderleri Buluşması" Taşımacılık dünyasında yer alan 17 önemli kurumu aynı masa etrafında buluştu.

Sektörün Geleceği İçin Ortak Akıl ; Buluşmada, taşımacılık sektörünün mevcut durumu, operasyonel zorluklar, mevzuat süreçleri ve geleceğe yönelik stratejik hedefler tüm şeffaflığıyla masaya yatırıldı. Değişen ulusal ve uluslararası dinamikler karşısında sektörün rekabet gücünü ve standartlarını artırmak için atılması gereken adımlar, katılımcı kurumların ortak aklıyla değerlendirildi.

Sektörel İletişimde önemli bir adım ; Etkinlikte, sektörel sorunların çözümünde paydaşlar arası güçlü iletişimin önemi vurgulandı. 17 kurumun bir araya gelmesiyle, bilgi paylaşımını merkeze alan kalıcı bir sektörel dayanışma ağının da temelleri atıldı.

Organizasyona ev sahipliği yapan LİKİTDER Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf TETİK yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi.

"Sektörümüzün tüm dinamiklerini temsil eden güzide kurumlarımızla ilk kez bu kadar geniş çaplı bir platformda buluşmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu önemli toplantı, taşıdığımız sorumluluğun ne kadar büyük olduğunu ve ancak kurumlarımızın güçlü bir iletişimle, omuz omuza vererek kalıcı çözümler üretebileceğini bir kez daha göstermiştir."

Toplantı, sektörel diyaloğun kopmadan devam etmesi ve belirlenen vizyon doğrultusunda ortak adımlar atılması temennisiyle sona erdi.