Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Tarihi Yusuf Paşa Bedesteni'nde faaliyet gösteren esnafı ziyaret ederek talep ve önerilerini dinledi. Bozkurt, tarihi çarşının Darende'nin turizm vizyonunda önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Tarihi çarşıda faaliyet gösteren iş yerlerini tek tek ziyaret eden Başkan Bozkurt, esnafla sohbet ederek hayırlı ve bereketli kazanç temennisinde bulundu. Esnafın talep ve önerilerini dinleyen Bozkurt, belediye olarak her zaman esnafın yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti. Darende'nin tarihi, kültürel ve turizm değerlerini koruyarak geleceğe taşımayı hedeflediklerini belirten Bozkurt, ilçenin gelişiminde esnafın önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

Bozkurt, 'Tarihiyle kök salan, üretimiyle güçlenen ve turizmiyle geleceğe yürüyen bir Darende inşa ediyoruz. Bu yolculukta her esnafımız, her işletmemiz ve her değerimiz bu büyük vizyonun ayrılmaz bir parçasıdır. Yusuf Paşa Bedesteni'nden yükselen emek ve bereketin, Darende'nin yarınlarına yön veren en güçlü değerlerden biri olacağına inanıyoruz. Darende'yi daha güçlü, daha canlı ve daha fazla tercih edilen bir turizm destinasyonu haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz' diye konuştu