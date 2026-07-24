Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, basın mensuplarıyla düzenlenen kahvaltı programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. CHP'de yaşanan gelişmeler ve istifa iddialarına ilişkin konuşan iki başkan da şu aşamada partiden ayrılma yönünde bir kararlarının bulunmadığını ifade etti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, basın mensuplarıyla kahvaltı programında bir araya gelerek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Programda gazetecilerin, CHP'de yaşanan gelişmeler ve partiden istifa iddialarına yönelik sorularını yanıtlayan iki başkan, süreçle ilgili açıklamalarda bulundu.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, yaşanan gelişmelerin hiçbir partilinin içine sinmediğini belirterek, demokratik süreçlerle seçilen yöneticilerin esas alınması gerektiğini söyledi. Aras, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

'Hiçbirimizin içine sinmeyen bazı gelişmeler yaşandı. Demokratik şartlarda gerçekleşen seçimler seçilen yöneticiler bizim için esas olandır. Mutlak butlan kararının da içimize sinmediğini bunu tanımadığımızı açıkça ifade ettim. Belediye başkanları ve meclis üyeleri olarak milletvekilleri dışındaki parti meclisi üyelerimiz kalma kararı alındı. Genel başkanımız Özgür Özel'in de düşüncesi bu yönde. Henüz belediye başkanları ve meclis üyeleri için bir karar alınmadı. Biraz zaman gösterecek. Şartlar çok hızlı gelişiyor. Bir yandan yargı süreçleri var. Doğru bir değerlendirme ile doğru zamanda gerekli kararları alınacak. Ama şu an bugün istifa ediyoruz gibi bir durum yok. Hepimiz şunun bilincindeyiz. Atamızın iki büyük eserim dediği biri Türkiye Cumhuriyeti biri de Cumhuriyet Halk Partisi. Bu asla istifa eden üyelerimiz de dahil olmak üzere hiçbir zaman partiyi terk etmiş ya da partiye sırtını dönmüş değil, aslında partiyi normal ayarlarına döndürdükten sonra herkes baba ocağında tekrar buluşmak üzere. Sadece bu dönem için alınmış böyle bir karar var'

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise belediye başkanlarının partinin örgütsel yapısıyla seçildiğini belirterek, acele bir karar alınmasının doğru olmayacağını ifade etti. Aras, açıklamasında şunları söyledi:

'Halkımız bize Cumhuriyet Halk Partili olduğumuz için oy verdi. Yani hiçbir belediye başkanının marifeti kendinden ibaret değil. Böyle bir şey yok. Biz burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin gücüyle, örgütsel gücümle seçildiğimiz için tabii ki partiden fevri hareketlerle, şu anda hemen ayrılmak doğru değil. Biz de bunu takip ediyoruz zaten. Şu anda Genel Başkanımızın zaten buna dair açıklamaları var. Bizim düşüncemiz aynı şekilde. Yani meclis üyelerimiz var bizim tabii ki tüm ilçe belediyelerinde. Meclis üyelerimiz de buna dahil. Belediyeler sadece belediye başkanından ibaret değil. Tüm belediye başkanları, meclis üyelerimizle birlikte oturup biz de değerlendirmemizi tabii ki yaparız. Genel Merkezimizin yine görüşleri, direktifleri doğrultusunda gerektiğinde gerekli kararı almaktan da çekinmeyiz'