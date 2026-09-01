Tekirdağ'da 1-5 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Tarım, Sanayi, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı'nın açılışına katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin büyük bir üretim ülkesi haline geldiğini belirterek, üretimdeki artışların hem üreticiye hem de tüketiciye olumlu yansıdığını kayedtti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tekirdağ sahil dolgu alanında gerçekleştirilen fuarın açılış töreninde yaptığı açıklamada, Tekirdağ'ın Türkiye'nin parlayan yıldızlarından biri haline geldiğini söyledi. Tekirdağ'ın hem tarımda hem de sanayide güçlü bir kent olduğunu belirten Bolat, 'Hem tarımda çok güçlü. Buğdayda Türkiye'de üçüncü. Yağlı tohumlar, ayçiçekte birinci, kanolada birinci sırada. Hem sanayide muhteşem bir performans gösteriyor. 13 tane OSB'miz var' dedi.

Tekirdağ'a gelmeden önce Ergene Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulunduklarını aktaran Bolat, yeni açılan büyük bir tekstil ve giyim fabrikasını ziyaret ettiklerini söyledi. Sabah İstanbul'da TÜYAP Fuar Merkezi'nde gıda fuarının açılışını yaptıklarını ifade eden Bolat, ardından Tekirdağ'da beyaz eşya üreticileriyle bir araya geldiklerini belirterek, 'Gördüğünüz gibi sabah gıda sanayi fuarıyla başladık. Öğleden sonra Ergene'de tekstil giyim sanayi incelemeleriyle devam ettik. Ardından beyaz eşya sanayicileriyle buluştuk ve son durağımız burası. Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası'nın, Ticaret Borsası'nın, valilik ve büyükşehir belediyesiyle birlikte düzenledikleri bu önemli fuarın ilkini gerçekleştiriyoruz' diye konuştu.

'3 sektörü desteklemeye mecburuz'

Tarımın Türkiye'nin en önemli sektörlerinden biri olduğunu vurgulayan Bolat, tarımın yalnızca gıda üretiminden ibaret olmadığını söyledi. Bolat, 'Tarım ve gıda demek sadece boğazımızdan geçen lokmaları temsil etmiyor. Gübre, ilaç, mekanizasyon, makineler, traktörler, yardımcı malzemeler, lojistik, işçilik, çiftçilik, çok geniş bir alanda hem üretim hem istihdam, hem ihracatı temsil eden, ticareti temsil eden çok önemli bir sektör' ifadelerini kullandı.

Dünyada hiçbir zaman önemini kaybetmeyecek üç sektörün gıda, giyim ve barınma olduğunu dile getiren Bolat, 'Bir numara gıda, herkesin beslenmeye ihtiyacı var. İki numara; giyim, herkesin giyinmeye ihtiyacı var. Üç numara barınma yani inşaat. Herkesin bir kafasını sokacak eve ihtiyacı var. Diğer sektörler de önemine göre tabii ki bu ekosistemi tamamlıyor' dedi.

'Tarım güvenlik meselesi'

Tarımda arz güvenliğinin milli güvenlik meselesi ve stratejik bir hedef olduğunu belirten Bolat, son yıllarda yaşanan pandemi, savaş ve tedarik krizlerinin gıdanın önemini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi. Covid-19 salgını döneminde gıda, sağlık, lojistik ve perakende sektörlerinin öneminin daha iyi anlaşıldığını belirten Bakan Bolat, Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında ise özellikle hububat ve yağlı tohumlarda küresel arz ve tedarik sorunları yaşandığını ifade etti. Bolat, 'Tarımda en hayati iki ürün grubu derseniz birinci sıra hububattır, ikinci sırada yağlı tohumlar gelir. Çünkü yağsız yemek yapılamaz. Bu iki sektörden bu iki ülkenin gücünden dolayı dünyada büyük bir üretimde arz ve tedarik krizi ve fiyat patlaması krizleri yaşandı' diye konuştu.

Türkiye'nin söz konusu krizleri atlattığını belirten Bolat, 'Allah'a şükür bu süreçleri, Kovid krizi, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın getirdiği bu sektörel krizleri Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, dirayetli yönetim ve politikalarla atlattık' dedi.

'Türkiye büyük bir üretim ülkesi haline geldi'

Türkiye'nin üretim kapasitesinin arttığını ifade eden Bolat, 'Türkiye büyük bir üretim ülkesi haline geldi. Sanayide, tarımda, hizmetler sektöründe hep dünyada ilk 10'ların içindeyiz. Türk ürünleri sanayide kalite ve teknolojiyi temsil eden dünyada aranan ürünler' şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Avrupa'nın birinci tarım ülkesi olduğunu belirten Bakan Bolat, tarımsal üretimin 2002 yılında 23 milyar dolar seviyesindeyken bugün 83 milyar dolara ulaştığını söyledi. Bolat, 'Dünyanın da 7'nci büyük tarımsal üreticisi ülkeyiz. Ve dünya kendi kendine yeterli olabilen ilk 10 ülke arasında tarımda yer alıyoruz. Tarım makinelerinde dördüncüyüz ve birçok tarım ürünlerinde de dünyada birinci, ikinci, üçüncü konumda ürünlerimiz var' ifadelerini kullandı.

2026 yılının bolluk ve bereket yılı olduğunu belirten Bolat, 'Hemen her üründe birkaç tanesi hariç, üretimlerimizde yüzde 40-50'lere varan artışlar sağlandı, 60-70'ler dahi var. Bu noktada, bu bollukta tabii üreticimiz açısından daha fazla verim, üretim, tüketicilerimiz açısından da daha fazla ürüne, daha makul fiyatlarda ulaşabilme imkanlarını getirdi' dedi.

Tarım sektörünün ikinci çeyrekte yüzde 13,3 büyüdüğünü belirten Bolat, 2026 yılının sonunda tarımda yüzde 10'un üzerinde büyüme beklediklerini söyledi. Geçen yıl yaşanan don ve kuraklık nedeniyle tarımsal üretimde zorlu bir dönem geçirildiğini ifade eden Bolat, 2026 yılının başından itibaren etkili olan yağışların tarımsal üretime olumlu yansıdığını kaydetti. Bolat, 'Bu yılın sonunda inşallah tarımda yüzde 10'ların üzerinde çift haneli bir büyüme göreceğiz. Bu ikinci çeyrekteki yüzde 2,3 ekonomik büyüme oranımızın yüzde 0,5 katkısı tarımın katkısıdır. Yüzde 0,6'sı net mal hizmet ihracatının katkısı oldu. Yine aynı şekilde yüzde 2,4 büyüyen sanayi sektörümüz de 0,5 puan katkı yaparak yüzde 2,5'lik büyümeye ulaştık. Yıl sonunda yüzde 3'ün üzerinde bir büyümeyle inşallah kapatacağız' diye konuştu.

Esnafa 150 milyon liralık destek müjdesi

Konuşmasının sonunda Tekirdağlı esnaflar için müjde veren Bakan Bolat, Tekirdağ ve ilçelerine 150 milyon liralık nakit destek gönderileceğini açıkladı. Esnafa yönelik hazine faiz sübvansiyonlu finansman desteklerinden bahseden Bolat, işletme kredilerinin limitinin 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya, yatırım kredileri, makine-demirbaş ve ticari araç kredilerinin limitinin ise 2,5 milyon liradan 3,5 milyon liraya yükseltildiğini söyledi. Tekirdağ'da geçen yıl esnaflara 2,4 milyar liralık faiz destekli kredi sağlandığını belirten Bolat, bu yıl temmuz sonu itibarıyla desteğin 1,4 milyar lirayı aştığını ifade etti. Bakan Bolat, 'Bu teknoloji fuarına, tarım fuarına katılım gelmiş bulunuyoruz. Burada Tez-Koop ve Halk Bankası'yla yaptığımız görüşmede inşallah yarın gönderilmek üzere bir 150 milyon lira nakit destek de esnaflarımız için Tekirdağ ve ilçelerine gönderilecektir' dedi.

Üretim vurgusu

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk de, Tekirdağ'ın ülke ekonomisinde hem tarım hem de sanayi alanında önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ise Tekirdağ'ın tarım, sanayi, turizm, üniversite ve limanlarıyla güçlü bir şehir olduğunu söyledi. Yüceer, 'Tekirdağ'ımız da bize en güzel geliyor, memleketimiz. Gerçekten bir tarafı tarım, bir tarafı sanayi, bir tarafı turizm, bir tarafı üniversite, bir tarafı limanları. Gerçekten çok güçlü ve ülkesine katma değer oluşturan, üreten, her koşulda üretmeye devam eden bir şehir. Bizim gücümüz üretimimiz' dedi.

Tekirdağ'ın tarım ve sanayisinin birlikte güçlü olmasının önemli bir avantaj olduğunu ifade eden Yüceer, üretimin giderek zorlaştığına dikkat çekerek, iklim ve teknoloji alanındaki değişimlerin üreticileri doğrudan etkilediğini söyledi. Başkan Yüceer, 'Dünya değişiyor, iklim değişiyor. Dünyanın değiştiği yerde, iklimin değiştiği yerde teknoloji de çok hızlı değişiyor. Dolayısıyla böylesi fuarlar, destekler, sizlerin desteği şehrimize çok kıymetli' ifadelerini kullandı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Yüceer, teknoloji ile üreticiyi buluşturan, farkındalığı artıran ve yeni fırsatlar sunan fuarları önemsediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi Bakan Ömer Bolat ve protokol üyeleri tarafından kesildi. Bakan Bolat ve beraberindeki heyet daha sonra fuar alanındaki stantları gezerek firma temsilcilerinden ürünler ve üretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Fuar açılışına Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın yanı sıra Vali Recep Soytürk, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, oda ve borsa başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, üreticiler ve firma yetkilileri katıldı.