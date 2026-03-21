Balıkesir’in Edremit ilçesi ile Çanakkale’nin Yenice ve Bayramiç ilçeleri sınırları içinde yer alan Kazdağları’nda kar kalınlığı bazı bölgelerde belirgin şekilde artarken, ormanlık alanlar ve ağaçlar beyaz örtüyle kaplandı. Sisle birleşen bu manzaralar, ziyaretçilere ve doğa tutkunlarına görsel bir şölen sundu.

Doğa fotoğrafçısı Onur Sezer, Tavşanoynağı, Endes Çeşme ve Dalak Suyu gibi bölgelerde gerçekleştirdiği çekimlerle Kazdağları’nın karlı güzelliğini objektifine yansıttı. Fotoğraflar, bölgenin hem fotoğraf meraklıları hem de doğaseverler için çekim merkezi haline geldiğini gözler önüne serdi.