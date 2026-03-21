Bakan Uraloğlu, Suriye, Irak, İran ve Lübnan’da kapalı olan hava sahalarının sivil havacılığı olumsuz etkilediğini belirterek, “Sadece Türk vatandaşlarımız değil, diğer ülke vatandaşlarının ülkelerine ulaşabilmesi için Dışişleri Bakanlığımız ile ciddi bir operasyon yürüttük ve halen yürütüyoruz” dedi.

Hürmüz Boğazı’ndaki Türk Sahipli Gemiler

Bakan Uraloğlu, Hürmüz Boğazı’nda Türk sahipli ancak Türk bayraklı olmayan 14 geminin bulunduğunu ifade ederek, “Onların çıkarılabilmesi için ilgili kurumlarımızla beraber ne yapılabilir onu yakından takip ediyoruz. Sahipleri Türk olduğu için bizim için kıymetliler” dedi.

Bölgedeki Savaşın Etkileri

Uraloğlu, komşu ülkelerde devam eden savaşların Türkiye’yi çeşitli alanlarda etkilediğini vurguladı: “Etrafımızdaki savaşların bitme noktasında Cumhurbaşkanımızın ciddi bir gayreti var. İnşallah bir an önce sona erer. Turizmden ulaşıma kadar her şeyi etkiliyor. Ancak şu anda ulaşımda ciddi bir sıkıntımız yok.”

Trabzon Havalimanı Projesi Başlıyor

Yeni Trabzon Havalimanı projesinin bu yıl başlayacağını duyuran Bakan, mevcut havalimanının kapasitesinin 4 milyon yolcuya çıktığını, ancak bunun yeterli olmadığını belirtti. Uraloğlu, “İlk etapta 10 milyon yolcu kapasiteli bir havalimanı projelendirdik. İhalesini ve yer teslimini yaptık. Mevcut havalimanının sahile doğru denizin üzerinde inşa edilecek yeni terminal, Türkiye’de ve dünyada sayılı havalimanlarından biri olacak” ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu ziyaret sırasında Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve gazetecilerle bayramlaştı.