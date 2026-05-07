Sıfır Atık Hareketi Kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin vizyonu ve himayelerinde çalışmalarını sürdüren Sıfır Atık Vakfı; sıfır atık bilincini toplumun geniş kesimlerine yaymak ve genç nesillerin çevre ve teknoloji ekseninde daha bilinçli yetişmelerine yönelik iş birliklerini güçlendiriyor.

Bu kapsamda, Sıfır Atık Vakfı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) arasında, çocuklar ve gençlere yönelik sürdürülebilirlik, çevre bilinci ve teknoloji odaklı çalışmaların güçlendirilmesini amaçlayan iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, iki kurum arasında eğitimden teknolojiye, farkındalık çalışmalarından uluslararası projelere kadar geniş bir alanda ortak faaliyetlerin hayata geçirilmesini öngörüyor.

Sıfır Atık Vakfı’nda 7 Mayıs 2026 tarihinde, Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş ile T3 Vakfı Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır’ın katılımıyla imzalanan protokol kapsamında taraflar; sıfır atık ve sürdürülebilir yaşam bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları, etkinlikler, kampanyalar ve projeler geliştirecek.

“İş Birliği Protokolü ile Yeni Bir Sayfa Açıyoruz”

İmza töreninde konuşan Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, T3 Vakfı’nın Türkiye'de özellikle teknolojinin yaygınlaşması anlamında çok önemli çalışmalar yaptığını belirterek, “Bu bağlamda T3 Vakfı Kurucusu Sayın Selçuk Bayraktar Bey ve Vakfımızın Başkanı Sayın Elvan Kuzucu Hıdır Hanım’a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sıfır Atık Vakfı olarak 2017 yılında Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi tarafından başlatılan Sıfır Atık Hareketi’nin yaygınlaşması ve sahada karşılık bulması ile alakalı yerel ve uluslararası ölçekte çalışmalar yapıyoruz. Bu iş birliği protokolü ile beraber başta teknolojide sıfır atık çalışmaları, atölyelerimizde sıfır atık ile alakalı çalışmaların yaygınlaştırılması ve toplum nezdinde yapılacak çalışmalar ile ilgili yeni bir sayfa açıyoruz” dedi.

“Emine Erdoğan Hanımefendi Liderliğinde Ortak Aklı Önemsiyoruz”

Sıfır Atık Vakfı’nın tecrübe paylaşımını önemsediğini vurgulayan Ağırbaş, “Önümüzdeki ay yapacak olduğumuz Sıfır Atık Forumu'nda da Türkiye'deki gençlerimizle beraber çalışacağız. Bildiğiniz üzere 150'den fazla ülkenin katılacağı Sıfır Atık Forumu 5 binden fazla misafire ev sahipliği yapacak. Sıfır Atık Vakfı olarak dünyada Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin liderliğinde ortak aklı önemsiyoruz. Bizim en önemli mottolarımızdan bir tanesi ortak akıl. Yani herkesin aynı masa etrafında buluştuğu ve herkesin istişare, diyalog ve uzlaşı ile kararların alındığı platformları oluşturmak istiyoruz. Bu şekilde başarıya ulaşabileceğimize biz inanıyoruz” diye konuştu.

“Sıfır Atık Vakfı Türkiye’de 86 Milyon, Dünyada 8 Milyar İnsanın Vakfı”

Sıfır Atık Vakfı’nın Türkiye'de 86 milyon, dünyada 8 milyar insanın Vakfı olduğunun altını çizen Ağırbaş, “Bizler daha yaşanabilir bir dünya için, daha müreffeh bir dünya için çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz. T3 Vakfı Başkanımız Elvan Hanım'a ve ekibine teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü milletimize, vatandaşlarımıza ediyoruz. Bizim bu bağlamdaki, bu yoldaki en büyük yol arkadaşımız vatandaşlarımız. Herkesi Sıfır Atık Vakfı'nın çalışmalarını desteklemeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Gençleri Bilim ve Teknoloji ile Buluşturuyoruz”

T3 Vakfı Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır ise, 7'den 77'ye herkesi bilim ve teknoloji ile buluşturmak, gençleri bu alana yönlendirmek, projeler geliştirmelerini sağlamak üzere birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyleyerek, “Teknoloji atölyelerimiz, bilim merkezlerimiz, TEKNOFEST, dünyanın en büyük uzay festivali ve girişim merkezimiz çatısı altında birçok projeyi bilim ve teknoloji ile birlikte gençlerle buluşturuyoruz. Çalışmaları yürütürken de her zaman T3 Vakfı olarak paydaşlarımızla birlikte ana amacımız etrafında beraber yol yürümeyi düstur edindik ve bu anlamda da hem TEKNOFEST'te 130'dan fazla paydaşımızla, diğer projelerimizde, bakanlıklarımızla, kamu kurumlarımızla, diğer sivil toplum kuruluşlarımızla ortak amaçlar doğrultusunda farklı alanlarda birbirimizi destekleyerek bugüne kadar ülkemizi bu anlamda önemli bir noktaya taşımış bulunuyoruz” dedi.

“Gençlerimizi, Bilim ve Teknolojiyi Bu Çalışmaların Dışında Tutamayız”

Sıfır Atık Vakfı ile T3 Vakfı arasındaki iş birliğinin Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğünde hayata geçirilen Sıfır Atık Hareketi’nin toplumun tüm kesimleri tarafından benimsenmesi ve insanların hayatlarının bir parçası haline gelmesine önemli katkısı olacağını söyleyen Hıdır, “Vakıf olarak yürüttüğümüz tüm çalışmalarda Sıfır Atık Vakfı’mızla birlikte iş birliği yapmak üzere bu protokolü imzalamak için bir araya geldik. Tabii ki gençlerimizi, bilim ve teknolojiyi bu çalışmaların dışında tutamayız. Artık baktığımızda tüm dünyada sürdürülebilirlik en önemli unsurlardan birisi olarak gözüküyor. Yani teknolojiyi sürdürülebilirlikten ayırt edemeyeceğimize göre bir anlamda bunları birlikte entegre edebileceğimizin, beraber çalışmamız gerektiğini farkındayız. Bilim merkezlerimizde, atölyelerde gençlerin bu alanlardaki farkındalıklarını artırmak için eğitimler, birlikte ortak atölyeler ve programlar düzenliyor olacağız” ifadelerini kullandı.

Özellikle “TEKNOFEST’te Çevre Alanında Çok Kıymetli Yarışmalar Düzenliyoruz” diyen Hıdır, şöyle devam etti: “Onların hem ulusal hem de dünya arenasına çıkabilmeleri, önemli iş birlikleri oluşturabilmeleri için Sıfır Atık Vakfı’nın desteklerini bu iş birliği çerçevesinde alıyor olacağız. Ben öncelikle ülkemiz için, kardeş coğrafyalarımız için bu iş birliğinin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu hareketin liderliğini üstlenen Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin rehberliği nezdinde de Başkanımıza ve ekiplerine teşekkürlerimi sunuyorum.”

Konuşmaların ardından iş birliği protokolünü imzalayan Ağırbaş ve Hıdır, Sıfır Atık Vakfı'nda öğrencilere yönelik uygulamalı eğitim atölyelerini gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

Sıfır Atık, Teknoloji Temelli Eğitimlerle Entegre Edilecek

Bu güçlü iş birliği ile özellikle çocuklar ve gençlerin çevre duyarlılığını artırmaya yönelik çalışmaların, teknoloji temelli eğitimlerle entegre edilmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda bilim ve teknoloji merkezlerinde sıfır atık bilincine yönelik içeriklerin artırılması ve gençlere yönelik festival, atölye ve eğitim programlarında çevre temalarının güçlendirilmesi planlanıyor.

Bilgi, Deneyim ve Kurumsal Birikimler Paylaşılacak

Protokol, aynı zamanda iki kurumun bilgi, deneyim ve kurumsal birikimlerini karşılıklı olarak paylaşmasını da kapsıyor. Taraflar; ihtiyaç duyulması halinde bilimsel araştırma, veri paylaşımı, eğitim materyali temini ve fiziki altyapı desteği gibi alanlarda birbirlerine katkı sunacak. Yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilecek eğitim ve teknoloji faaliyetlerine karşılıklı katılım ve destek sağlanması da iş birliğinin önemli başlıkları arasında yer alıyor.

Genç Nesillerin Çevre ve Teknoloji Ekseninde Daha Bilinçli Yetişmelerine Katkı Sağlayacak

Ortak yürütülecek faaliyetlerin planlama, uygulama ve değerlendirme süreçleri, iki vakfın koordinasyonu ile gerçekleştirilecek. Bu kapsamda periyodik toplantılar düzenlenebilecek ve gerekli durumlarda ortak çalışma grupları oluşturulabilecek. Yapılacak tüm çalışmaların izleme ve değerlendirme süreçleri de taraflarca birlikte yürütülecek. Bu iş birliğiyle, Türkiye’de genç nesillerin çevre ve teknoloji ekseninde daha bilinçli yetişmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Bilim, Teknoloji ve İnsan Kaynağını Hedef Alan Yaklaşımla Çalışmalar Sürüyor

Bu iş birliği, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğünde şekillenen Sıfır Atık yaklaşımının yalnızca bir çevre politikası değil; aynı zamanda bir yaşam kültürü, bir kalkınma vizyonu ve küresel sorumluluk anlayışı olduğunun güçlü bir ifadesidir. Sıfır Atık Vakfı, doğal kaynakların korunmasını, israfın önlenmesini ve sürdürülebilir üretim-tüketim dengesinin tesis edilmesini temel ilke olarak benimseyerek; bireyden kuruma, yerelden küresele uzanan bütüncül bir dönüşümün taşıyıcısı olmayı sürdürmektedir.

Bu doğrultuda atılan her adım, çevresel sürdürülebilirliğin yanı sıra ekonomik verimlilik ve toplumsal farkındalık açısından da kalıcı değerler üretmeyi hedeflemektedir. Bu yaklaşım; gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğunu merkeze almakta, bilimi, teknolojiyi ve insan kaynağını bu hedef doğrultusunda bir araya getirmektedir. Sıfır Atık Hareketi, ulusal sınırları aşarak uluslararası ölçekte bir ilham kaynağı olmayı sürdürmekte; ortak akıl, güçlü iş birlikleri ve kararlı uygulamalarla sürdürülebilir bir gelecek inşasına katkı sunmaktadır.