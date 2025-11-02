Kayserispor eski başkanlarından 86 yaşındaki ’Kebapçı Hilmi’ lakaplı Hilmi Özdoğan; Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’un davetlisi olarak Kayserispor-Kasımpaşa maçını statta izledi.

Kayserispor tribünlerinde adına ’Kebapçı Hilmi’, ’Şön Hilmi’, ’Kolombo Hilmi’ diye tezahüratta bulunulan ve bir dönem kulüp başkanlığı da yapan Hilmi Özdoğan, uzun yıllar sonra Kayserispor maçını izlemek için stada geldi. MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’un davetlisi olarak stada gelerek Kayserispor - Kasımpaşa maçını izleyen 86 yaşındaki Hilmi Özdoğan; gönül verdiği takımın maç heyecanını yıllar sonra tribünde yeniden yaşadı.

20 yıla yakın yaptığı kebapçılığı 1971 yılında yönetime girerek bırakan ve o dönem Galatasaray’ın efsanesi olan Metin Kurt’a Kayserispor forması giydiren Hilmi Özdoğan; Vali Gökmen Çiçek, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile birlikte tribünde sarı-kırmızılı takıma destek verdi.