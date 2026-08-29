SAMSUN (İHA) - Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında karşılaşacağı Samsunspor maçı için kente ulaştı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Bu müsabakanın hazırlıklarını İstanbul'da tamamlayan sarı-lacivertliler, saat 17.00'de Samsun'a hareket etti. Fenerbahçe kafilesini Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda çok sayıda taraftar karşıladı.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de kafilede yer alan oyunculardan Ederson, Romelu Lukaku, Mason Greenwood, N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, Milan Skriniar ve Nathan Ake gibi isimlere taraftarlar özel ilgi gösterdi. Taraftarlar, Teknik Direktör İsmail Kartal ve bazı futbolculara çiçek takdim etti.

Futbolcular, teknik heyet ve Başkan Aziz Yıldırım havalimanındaki karşılamanın ardından takım otobüsü ile konaklayacakları otele giderek maç saatini beklemeye başladı.