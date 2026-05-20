Sıfır Atık Hareketi Kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan Hanımefendi’nin vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Sıfır Atık Vakfı’nın İstanbul’u “Sıfır Atık Başkenti” yapma hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında İstanbul Valiliği himayelerinde düzenlenecek 1-7 Haziran İstanbul Sıfır Atık Haftası’nın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda ayrıca İstanbul Sıfır Atık Haftası için hizmete sunulan https://istanbulsifiratikhaftasi.org/ web sitesinin tanıtımı da yapıldı.

Toplantıya İstanbul Valisi Davut Gül ile Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş başta olmak üzere kent protokolü, İstanbul’un tüm paydaşları ve basın mensupları katıldı. Programda, İstanbul genelinde hafta boyunca yürütülecek projelerin kapsamı, kurumsal kimlik çalışmaları, iletişim dili, dijital kampanyalar ve ortak farkındalık stratejileri ayrıntılı biçimde kamuoyu ile paylaşıldı.

“İstanbul Sıfır Atık Haftası’nı 16 milyon İstanbullu ile birlikte kutlayacağız”

Programın açılış konuşmasını yapan Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, şunları söyledi: “2017 yılında Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde Sıfır Atık Projesi, Türkiye’de başladığı zaman çok küçük bir projeydi. 2023 yılına geldiğimiz zaman, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarihi bir karar aldı. Bu karar aslında iki önemli hususa dikkat çekiyordu. 30 Mart Sıfır Atık Günü ilan edildi. Yani bu şu demek; Birleşmiş Milletler var olduğu sürece, dünya devletleri var olduğu sürece 30 Mart, Türkiye'nin armağanı olarak Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak kutlanmaya devam edecek. İkincisi de Birleşmiş Milletler çatısı altında Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu’nun kurulması kararlaştırıldı. Ve Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi, bu danışma kurulunda Başkan olarak görev yapıyor. Bu danışma kurulunun almış olduğu kararlar dünya devletlerine tavsiye niteliğinde iletiliyor. Şu ana kadar Danışma Kurulu, yapmış olduğu çalışmalarla beraber dünyada ciddi bir dönüşüme ev sahipliği yaptı. Biz de 1-7 Haziran tarihleri arasında İstanbul Sıfır Atık Haftası’nı 16 milyon İstanbullumuzla beraber kutluyor olacağız.”

Sıfır Atık Forumu için 183 ülke kayıt yaptırdı

Sıfır Atık konusunun siyaset üstü bir mesele olduğunu belirten Ağırbaş, “Yarın bu şehrin mavisi kirlendiğinde, bu şehrin havası kirlendiğinde bunun faturasını herkesin ödeyeceğinin çok iyi farkındayız. İstanbul'un geleceği için dünyanın geleceği için 16 milyon İstanbullu olarak beraber çalışmak zorundayız. Sıfır Atık Hareketi, Türkiye'nin ortaya koyduğu global ve çevre hareketidir. Bugün dünyanın neresine giderseniz gidin, hangi ülkesine giderseniz gidin, Türkiye deyince, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi denince akla Sıfır Atık Hareketi geliyor. Sıfır Atık Vakfı olarak 500'den fazla kurum ve kuruluşla beraber biz sıfır atık sorununu ihya edeceğiz. 5-7 Haziran'da İstanbul'da düzenleyeceğimiz Sıfır Atık Forumu’na dünyanın 183 ülkesinden kayıt aldık. Dünyanın 183 ülkesinden 5000’in üzerinde kişinin katılacağı, 100’den fazla Bakan, 200'den fazla belediye başkanı ile üst düzey ismin katılacağı Sıfır Atık Forumu’nda sıfır atığın geleceğini tartışacağız” dedi.

“Sıfır Atık Haftası kapsamında 39 ilçeden 1500’den fazla proje başvurusu oldu”

Sıfır Atık Haftası kapsamındaki çalışmalara da değinen Ağırbaş, şöyle devam etti: “Dünyanın hemen hemen bütün büyük şehirlerinin iklim hastalığı var. Bugün insanlar Londra İklim Haftası'nda etkinlik yapmak için çalışıyorlar. New York İklim Haftası'nda etkinlik yapmak için çalışıyorlar. Paris'te, Delhi'de dünyanın birçok büyük metropolünde iklim haftaları var ve biz de Birleşmiş Milletler ile beraber Sayın Valimizin himayelerinde, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğünde bugün itibariyle İstanbul'un Sıfır Atık Haftası’nı ilan ediyoruz. İstanbul'dan başlayan harekete bu yıl itibariyle 39 ilçeden 1500'den fazla proje başvurusu oldu. 1500 projeyle beraber İstanbul'da sıfır atık bilincine erişmeyen hemşehrimiz kalmayacak. 4-7 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da, yine bir ilki gerçekleştiriyoruz. İstanbul'da düzenleyecek olduğumuz Sıfır Atık Festivali’ne bir milyondan fazla hemşerimizi bekliyoruz. İstanbul Sıfır Atık Festivali'nde bu yıl ana temamız “Enerji Verimliliği”. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızla beraber organize ettiğimiz Sıfır Atık Festivali ile gençlerimize, Türkiye'nin bağımsızlığı için enerji verimliliğinin önemini anlatacağız. Her yıl farklı bir tema ile organize edilecek olan Sıfır Atık Festivali de bu ülkenin, bu şehrin gençleri için bir buluşma noktası olacağına inanıyoruz.”

İstanbul için “Küresel Merkez” hedefi

İstanbul’daki uluslararası nitelikli çalışmalara değinen Ağırbaş, “Sıfır Atık Vakfı olarak bizim bir vizyonumuz var. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde, 10'dan fazla uluslararası kuruluşun İstanbul'da sıfır atık çalışmalarını yürüteceği ofislerini açmasını istiyoruz. Bu bağlamda ilk anlaşmayı imzaladık. İnşallah bu yıl içerisinde, Birleşmiş Milletler’in İnsan Yerleşimleri Programı, İstanbul'da sıfır atık çalışmaları yürüteceği Küresel Merkezi'ni hizmete alıyor. Yakın zamanda duyurusunu yapmış olacağız ve 5 yıl içerisinde bu sayının 10'a çıkmasını hedefliyoruz” diye konuştu.

“Sıfır Atık hareketi çığ gibi büyüdü”

İstanbul Valisi Davut Gül ise, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleriyle çığ gibi büyüyen Sıfır Atık Hareketi’nin artık dünyanın her yerinde karşılık bulduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Günün sonunda Dünya’nın yaşlandığı, kaynakların tükenmeye başladığı, tükenmeyen kaynakların çevreyi kirleterek bir anlamda insanları tüketmeye başladığı yerde ülkelere nasıl sınır koyabiliriz? Afrika'nın bir yerinden Avrupa’ya kadar Türkiye'ye kadar, Amerika'ya kadar giden bir göç zinciri var. İnsanların memleketlerini keyfi olarak değiştirmediğini, ülkelerini keyfi olarak terk etmediğini biliyoruz. Göçler, savaşlar, kıtlık, yoksulluk, mevsimlerin değişmesi, geçmişte yetişen ürünlerin şimdi yetişmemesi ya da geçmişte yetişmeyen ürünlerin şimdi yetişmeye başlaması aslında bize bir şeyi gösteriyor. Tedbir alınmazsa, bununla ilgili herkes üzerine düşeni yapmazsa, bize emanet olan dünyamız, çocuklarımıza, torunlarımıza gelecek kuşaklarımızı bırakma ile ilgili ciddi bir sorunumuz olacak.”

“İstanbul’a yakışan bir etkinlik olacak”

İstanbul’daki 1-7 Haziran Sıfır Atık Haftası’nın bir kültürü günlük hayata yerleştirme ihtiyacından doğduğunu ifade eden Gül, şöyle devam etti:“Etkinlik yapan kamu kurum ve kuruluşlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, gönüllülere, herkese teşekkür ediyoruz. İnanıyorum ki bu etkinliklerle birlikte başta çocuklarımız olmak üzere şehirde 16 milyon hemşehrimizin sıfır atık ile ilgili doğrudan ya da dolaylı katkısının olacağı bir bilgisi oluştu. Bu sene 1500, bir sonraki sene yapacağımız etkinliklerin sayısı 3 bin, 4 binleri bulacak. Herkesin farklılıklarını bir tarafa bırakarak üzerinde ittifak edebileceği sorun ve çözüm önerileri var. Dolayısıyla da İstanbul'umuza yakışan bir etkinlik olacak. Günün sonunda şunu amaçlıyoruz. Etkinlikleri yaptık, farkındalık oluşturduk. Eğer biz enerjiyi daha az kullanacak, suyu daha az israf edecek, plastiği daha az kullanacak, tabağımızdaki yemeği israf etmeyecek ve yüzlerce, binlerce sayacağımız olumlu kazancımız olacaksa ve burada da yüzde 1, yüzde 2 gibi bir iyileşme bile sağlanacaksa hem ekonomik anlamda hem sosyal anlamda kendimize, şehrimize, ülkemize, dünyamıza çok önemli bir katkı sunmuş olacağız.”

Geniş ölçekli bir toplumsal dönüşüm hareketi

İstanbul Sıfır Atık Haftası, sürdürülebilir yaşam kültürünü toplumun tüm kesimlerine yaymayı hedefleyen geniş ölçekli bir toplumsal dönüşüm hareketidir. Tanıtılan kurumsal kimlik kılavuzuyla tüm faaliyetlerde ortak bir iletişim dilinin oluşturulması amaçlanırken; özellikle gençleri, çocukları ve yerel toplulukları merkeze alan çalışmalarla çevresel sorumluluk bilincinin günlük yaşamın doğal bir parçası hâline getirilmesi hedefleniyor. Kamu kurumları, üniversiteler ve özel sektörün kendi dinamiklerine uygun özel projeler geliştireceği bu süreçte; tanıtımı yapılan https://istanbulsifiratikhaftasi.org/ web sitesi de ilçe ilçe düzenlenecek tüm etkinlikleri sade bir şekilde sunan kapsamlı bir farkındalık platformu olarak öne çıkıyor.