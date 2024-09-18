İddiaya göre, gelin tarafı damat adayından düğün öncesi şu isteklerde bulundu:

Söz kesiminde kahve fincanı içinde sıfır kilometre otomobil anahtarı ,

kahve fincanı içinde , Nişandan önce 200 bin liralık yüzük ,

, Düğünden önce 3+1 dayalı döşeli ev ,

, Ayrıca, 30 adet Adana burması bilezik.

Bu talepleri karşılayamayacağını düşünen damat adayı, nişanı atarak evlilikten vazgeçti. Olay, sosyal medyada hızla yayılarak büyük yankı uyandırdı. Pek çok kişi taleplerin abartılı olduğunu dile getirirken, kimileri de evliliğin maddi yükümlülüklerden çok duygusal bağ üzerine inşa edilmesi gerektiğini vurguladı.

Damat adayı ve gelin tarafı, konu hakkında henüz açıklama yapmazken, olay çevrede ve sosyal medya platformlarında geniş tartışmalara yol açtı.