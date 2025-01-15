Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden elde edilen bilgilere göre, diğer kayak merkezlerinde ise kar kalınlıkları şu şekilde ölçüldü:
- Erzurum Konaklı Kayak Merkezi: 100 santimetre
- Bitlis Nemrut Kayak Merkezi: 81 santimetre
- Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi: 80 santimetre
- Bursa Uludağ Kayak Merkezi: 67 santimetre
- Kars Sarıkamış Kayak Merkezi: 61 santimetre
- Hakkari Kayak Merkezi: 54 santimetre
- Sivas Yıldız Dağı Kayak Merkezi: 50 santimetre
- Gümüşhane Zigana Kayak Merkezi: 46 santimetre
- Kayseri Erciyes Kayak Merkezi: 45 santimetre
- Bayburt Kop Dağı Kayak Merkezi: 41 santimetre
- Isparta Davraz Kayak Merkezi: 38 santimetre
- Bingöl Hesarek Kayak Merkezi: 38 santimetre
- Artvin Mersivan Kayak Merkezi: 36 santimetre
- Ordu Çambaşı Kayak Merkezi: 31 santimetre
- Kütahya Murat Dağı Kayak Merkezi: 18 santimetre
- Ardahan Yalnızçam Kayak Merkezi: 16 santimetre
- Erzurum Kandilli Kayak Merkezi: 16 santimetre
Palandöken ve Ergan Dağı, bu kış sezonunda kar yoğunluğuyla öne çıkan kayak merkezleri olarak dikkat çekiyor.