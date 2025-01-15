Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden elde edilen bilgilere göre, diğer kayak merkezlerinde ise kar kalınlıkları şu şekilde ölçüldü:

Erzurum Konaklı Kayak Merkezi: 100 santimetre

Bitlis Nemrut Kayak Merkezi: 81 santimetre

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi: 80 santimetre

Bursa Uludağ Kayak Merkezi: 67 santimetre

Kars Sarıkamış Kayak Merkezi: 61 santimetre

Hakkari Kayak Merkezi: 54 santimetre

Sivas Yıldız Dağı Kayak Merkezi: 50 santimetre

Gümüşhane Zigana Kayak Merkezi: 46 santimetre

Kayseri Erciyes Kayak Merkezi: 45 santimetre

Bayburt Kop Dağı Kayak Merkezi: 41 santimetre

Isparta Davraz Kayak Merkezi: 38 santimetre

Bingöl Hesarek Kayak Merkezi: 38 santimetre

Artvin Mersivan Kayak Merkezi: 36 santimetre

Ordu Çambaşı Kayak Merkezi: 31 santimetre

Kütahya Murat Dağı Kayak Merkezi: 18 santimetre

Ardahan Yalnızçam Kayak Merkezi: 16 santimetre

Erzurum Kandilli Kayak Merkezi: 16 santimetre

Palandöken ve Ergan Dağı, bu kış sezonunda kar yoğunluğuyla öne çıkan kayak merkezleri olarak dikkat çekiyor.