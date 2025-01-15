Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden elde edilen bilgilere göre, diğer kayak merkezlerinde ise kar kalınlıkları şu şekilde ölçüldü:

Balkanlardan Gelen Kar Dalgası Tekirdağ’ı Beyaza Bürüdü, İstanbul İçin Uyarılar Yapıldı Balkanlardan Gelen Kar Dalgası Tekirdağ’ı Beyaza Bürüdü, İstanbul İçin Uyarılar Yapıldı
  • Erzurum Konaklı Kayak Merkezi: 100 santimetre
  • Bitlis Nemrut Kayak Merkezi: 81 santimetre
  • Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi: 80 santimetre
  • Bursa Uludağ Kayak Merkezi: 67 santimetre
  • Kars Sarıkamış Kayak Merkezi: 61 santimetre
  • Hakkari Kayak Merkezi: 54 santimetre
  • Sivas Yıldız Dağı Kayak Merkezi: 50 santimetre
  • Gümüşhane Zigana Kayak Merkezi: 46 santimetre
  • Kayseri Erciyes Kayak Merkezi: 45 santimetre
  • Bayburt Kop Dağı Kayak Merkezi: 41 santimetre
  • Isparta Davraz Kayak Merkezi: 38 santimetre
  • Bingöl Hesarek Kayak Merkezi: 38 santimetre
  • Artvin Mersivan Kayak Merkezi: 36 santimetre
  • Ordu Çambaşı Kayak Merkezi: 31 santimetre
  • Kütahya Murat Dağı Kayak Merkezi: 18 santimetre
  • Ardahan Yalnızçam Kayak Merkezi: 16 santimetre
  • Erzurum Kandilli Kayak Merkezi: 16 santimetre

Palandöken ve Ergan Dağı, bu kış sezonunda kar yoğunluğuyla öne çıkan kayak merkezleri olarak dikkat çekiyor.