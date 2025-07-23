“El-Ensari: İsrail, Filistinlileri insan olarak görmüyor”

Katar Dışişleri Sözcüsü el-Ensari, mevcut Netanyahu hükümetinin yalnızca Gazze’de değil, Lübnan, Suriye, Yemen ve İran’da da saldırgan ve sorumsuz bir politika izlediğini belirtti. El-Ensari, “İsrail hükümeti Filistinlileri insan olarak görmüyor” diyerek İsrail’in bölgesel barışa ve istikrara yönelik tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Ateşkes süreci, İsrail’in tutumuna bağlı

Gazze’de kalıcı bir ateşkese ulaşmak için yürütülen görüşmelere dair açıklamalarda bulunan el-Ensari, müzakere çabalarının umut verdiğini ancak somut ilerlemenin İsrail’in tutumuna bağlı olduğunu ifade etti. “Eğer İsrail’in bir anlaşma yapmama ve tüm görüşmeleri baltalama yönündeki eylemlerinde bir değişiklik olmazsa, görüşmelerin parametreleri değişmeyecek” diyen el-Ensari, ABD ve uluslararası aktörlerin daha kararlı bir şekilde sürece dahil olması gerektiğini vurguladı.

İsrail askerlerinin çekilmesi hâlâ sorunlu bir başlık

İsrail ile Hamas arasında, 60 günlük geçici bir ateşkes üzerinde yürütülen müzakereler devam ediyor. Bu anlaşma çerçevesinde İsrailli esirlerle Filistinli mahkumların karşılıklı serbest bırakılması, Gazze’ye insani yardım girişlerine izin verilmesi planlanıyor. Ancak ateşkesin ardından İsrail askerlerinin Gazze’den ne ölçüde çekileceği konusu, taraflar arasında çözülememiş kritik bir anlaşmazlık olarak öne çıkıyor.

“Bu korkunç bölüme son vermeyi umuyoruz”

El-Ensari ayrıca İran ile İsrail arasında yürütülen dolaylı temasların da müzakere sürecine katkı sağlayabileceğini belirterek, “Bu ivmenin, iki taraf arasında bir anlaşmaya varmada etkili olacağını ve bölgemizin tarihindeki bu korkunç bölüme bir son vereceğini umuyoruz” dedi.

Gazze’deki insani kriz sürerken, müzakerelerin kaderi İsrail’in askeri ve diplomatik tutumuna ve uluslararası kamuoyunun baskı derecesine bağlı olarak şekillenmeye devam ediyor.