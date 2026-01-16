Kulüpten yapılan açıklamada, “Yeni transferimiz Cenk Tosun, Turgay Ciner Spor Tesisleri’mizde Kulüp CEO’muz Ceyhun Kazancı’nın da katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı. Cenk Tosun’a hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Ara transfer dönemini oldukça hareketli geçiren İstanbul temsilcisi, daha önce Kamil Ahmet Çörekçi, Kerem Demiray ve İrfan Can Kahveci’yi de kadrosuna katmıştı.

Futbola Almanya’da Eintracht Frankfurt altyapısında başlayan Cenk Tosun; Gaziantepspor, Beşiktaş, Everton, Crystal Palace ve Fenerbahçe formaları giydi. Kariyerinde 516 resmi karşılaşmada görev alan tecrübeli santrfor, 197 gol ve 62 asistlik performans sergiledi.