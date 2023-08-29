Türkiye balıkçılığının yüzde 7,5'i, Karadeniz balıkçılığının da yüzde 35'inin yapıldığı Sinop'ta balıkçıların av yasağının sona ereceği 1 Eylül için heyecanlı bekleyişi sürüyor. Balıkçılar tamir ve son ağ bakımlarını sürdürüyor. ‘Vira Bismillah’ demeye hazırlanan Sinoplu balıkçılar 31 Ağustos Perşembe gününü 01 Eylül Cuma gününe bağlayan gece denize açılacak.



Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Birliği Başkanı Namık Ünlü, bu sezon umutlarının palamuttan yana olduğunu belirterek, “Heyecanla bekliyoruz. Tayfamız geldi. 1 Eylül’de denize çıkacağız. Palamut ilk önceliğimiz ama palamut denizde bu sene çok az gözüküyor. Tabii, umudumuz palamuttan sonra hamsi, istavrit, lüfer, çinakop gibi balıkların peşine gideceğiz. Nasibimizi arayacağız. Balık bol olsun ki biz de sürümden kazanalım. Halkımız da bol bol balık tüketsin. 1 Eylül’den sonra tüm arkadaşlarımıza kazasız belasız bir sezon diliyorum” dedi.



Balıkçılar, Karadeniz'de özellikle Samsun, Ordu ve Sinop bölgesinde bu yıl bereketli bir sezon bekliyor.