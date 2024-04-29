Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, petrol fiyatlarına değinerek, yapılan çalışmalarla ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Financial Times'a verdiği röportajda enerji tedarikinde tek bir kaynağa bağlı olarak yeni bir tedarik portföyünü oluşturmayı hedeflediklerini vurguladı.

LNG ANLAŞMASI İÇİN ABD'Lİ ŞİRKET İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Bayraktar, ABD'nin enerji şirketi Exxon Mobil ile yaklaşık 1,1 milyar dolarlık 2,5 milyon ton LNG için görüşüldüğünü açıkladı. Bakan Bayraktar, röportajında ​​Türkiye'nin, enerjinin bağımsızlığını artırmak için çeşitli adımlar attığını vurguladı. Türkiye'nin doğal gaz ihtiyacının neredeyse tamamını ithal ettiğini kaydeden Bayraktar, tek bir tedarikçiye hapsedilen yeni bir tedarik portföyü oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Bayraktar, bu yeteneği Exxon ile uzun vadeli bir anlaşma için görüştüklerini belirterek, bu LNG anlaşmasıyla Türkiye'nin gelecekte 2,5 milyon ton LNG sağlayacağını belirtti. Bakan Bayraktar, Exxon ile anlaşmaların değiştirilmesi durumunda anlaşmanın 10 yıl sürebileceğini aktardı. Türkiye'nin tedarik masraflarını sağlamak için farklı malzemeleri gaz alımlarını değerlendirdiklerini değerlendiren Bayraktar, "Tedarik güvenliği için bir yerden gaz almamız gerekiyor. Bu Rusya olabilir, Azerbaycan olabilir, İran olabilir veya LNG seçenekleri olabilir. Rekabetçi bir noktadan değerlendirmemiz gerekiyor" diyerek en uygun seçeneklere yöneleceklerini söyledi.

TARİH VERDİ, KARADENİZ'DE PETROL ARANACAK!

Bayraktar, Türkiye'nin ilk nükleer santrali olan Akkuyu Nükleer Santrali'nin Rusya ile iş birlikleri halinde tutulduğu anları anımsatarak Karadeniz'de benzer bir nükleer projeye Rusya'nın yanı sıra, Güney Kore'nin de ciddi bir ilgisine değindi. Türkiye'nin Karadeniz'de doğal gaz, Güneydoğu'da da petrol fiyatlarına vurgu yapan Bayraktar, bu yıl sonunda Karadeniz'de doğal gazın yanı sıra petrol aranacağını da aktardı. Bayraktar, bu sistemleri 'oyunun değiştirecek bir potansiyele sahip' sonsuza kadar çizdi.