İhalenin en dikkat çeken ismi, “Zergüzüm Tay” oldu. İki yaşındaki erkek tay, 1 milyon 370 bin liraya iş insanı Kerem Gülmez tarafından çevrim içi teklif verilerek satın alındı. Onu, 1 milyon 320 bin liraya Mustafa Yılmaz’ın aldığı “Güneşçeker” isimli dişi Arap tayı ve 1 milyon 190 bin liraya Özşahinler Limited Şirketi’nin e-satış yoluyla aldığı “Kestel Yiğidi” takip etti.

TİGEM yetkilileri, satışlarda geleneksel açık artırmanın yanı sıra çevrim içi teklif alma yöntemini de kullandı. Hibrit sistem sayesinde 58 taydan 9’u e-satış üzerinden alıcı buldu ve bu kanaldan 4 milyon 975 bin lira gelir sağlandı.

Uzmanlar, dijital yöntemle yapılan ihalelerin rekabeti artırarak fiyatların yükselmesine katkı sağladığını, TİGEM’in de bu sayede taylarının piyasa değerini daha iyi yansıttığını belirtiyor.