Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, ilk periyodu 23-18 önde tamamladı. Hücumdaki yüksek yüzdesini ikinci çeyrekte de sürdüren ev sahibi ekip, devre arasına 50-37'lik avantajla girdi. Üçüncü periyotta savunma sertliğini artıran Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri, farkı açarak son bölüme 72-51 üstünlükle girdi.

Son çeyrekte de oyun kontrolünü elinden bırakmayan Fenerbahçe Beko, parkeden 93-68 galip ayrılarak final serisinde durumu 1-1'e getirdi.

Sarı-lacivertlilerde Wade Baldwin 17 sayı ile takımının en skorer ismi olurken, Talen Horton-Tucker 16 sayıyla galibiyete önemli katkı sağladı. Nicolo Melli 12, Mikael Jantunen ve Onuralp Bitim ise 11'er sayıyla çift haneli skor üreten diğer oyuncular oldu.

Beşiktaş cephesinde ise Anthony Brown'ın 17 sayılık performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Vitto Brown 12, Sertaç Şanlı ise 9 sayıyla mücadeleyi tamamladı.

Öte yandan karşılaşmayı Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın birlikte takip etmesi dikkat çekti.

Şampiyonun belirleneceği final serisinin üçüncü karşılaşması 17 Haziran Çarşamba günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Seride yeniden avantajı ele geçirmek isteyen iki ezeli rakip, kritik mücadelede kozlarını paylaşacak.