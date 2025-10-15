Adıgüzel, “6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta yaşanan büyük depremler sonrası kamu yatırımlarının durdurulması veya yavaşlaması, sektörümüz için zorlu bir dönem yarattı. Ancak önümüzdeki yıl, faizlerin düşmesi ve yatırımların yeniden başlamasıyla sektörde hareketlilik başlayacak” dedi.

Deprem sonrası Türkiye genelinde inşaat faaliyetlerinde bir kayma yaşandığını belirten Adıgüzel, devlet eliyle yapılan yatırımların büyük bölümünün afet bölgesine yönlendirildiğini söyledi. “Bugüne kadar 350 bin deprem konutu teslim edildi. Yaklaşık altı ay içinde bu sayının 450 bine ulaşması bekleniyor. Böylece hükümet, deprem konutlarındaki hedeflerini 2,5-3 yıl gibi kısa bir sürede büyük ölçüde tamamlamış olacak” ifadelerini kullandı.

Yerinde dönüşüm projelerinin kamu yatırımlarına kıyasla daha yavaş ilerlediğini vurgulayan Adıgüzel, “Haziran 2025 itibarıyla yerinde dönüşüm başvuruları tamamlandı. Bu projelerin de 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor. Böylece afet bölgesindeki konut açığı büyük ölçüde kapanacak” diye konuştu.

KAMİAD Başkanı, kamu müteahhitlerinin son iki yıldır ciddi bir durgunluk yaşadığını belirterek, önümüzdeki dönemde kamu projelerinin yeniden canlanmasının sektöre moral vereceğini ifade etti. Ayrıca Suriye’de savaş sonrası yeniden inşa sürecinde Türk müteahhitlerin önemli rol üstlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Nüfus artışı ve yüksek maliyetler nedeniyle konut açığının giderek büyüdüğüne dikkat çeken Adıgüzel, “Orta ve dar gelirli vatandaşların konuta erişimi zorlaştı. Faizlerin düşmesiyle konut piyasasında hareketlilik başlayacak. Tüm bu gelişmeler doğrultusunda 2026’nın sektör açısından toparlanma yılı olmasını bekliyoruz” dedi.