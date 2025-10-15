2025’in ilk yarısında global büyümesini hızlandırarak ihracat ağını genişleten GCA, inovatif ürün portföyü ve Spirits segmentindeki özel şişe tasarımlarıyla 5. salon 522 no’lu standında yurt içi ve yurt dışından ziyaretçilerini ağırlayacak. Fuarda hafifletilmiş cam teknolojileri, özel tasarımlar ve çevre dostu üretim uygulamaları ile öne çıkan ürünler sergilenecek. Ziyaretçiler, GCA’nın portföyünde yer alan su ve meyve suyu segmentlerine özel yeni cam şişe formatlarını, HORECA ve perakende kanalları için çevre dostu ambalaj çözümlerini ve premium tasarım seçenekleriyle markalara sunduğu özgün deneyimleri keşfetme fırsatı bulacak.

“Sürdürülebilirlik ve inovasyonu merkeze alıyoruz”

Fuarda ziyaretçiler, cam şişe ve kavanoz segmentlerindeki yenilikçi çözümleri yakından inceleyebilecek ve GCA’nın çevreci üretim anlayışı ile geliştirdiği uygulamaları deneyimleyebilecek. GCA Genel Müdürü Dr. Abdullah Gayret, fuar katılımına ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “Avrasya Ambalaj Fuarı, sektörün hem yerel hem de global ölçekte buluştuğu en önemli platformlardan biri. Bizim için sürdürülebilirlik, inovasyon ve çevre dostu üretim anlayışımızı paylaşmak açısından çok değerli bir fırsat. Gıda ve içecek sektörlerine yönelik geniş ürün portföyümüzü tanıtırken, geri dönüşüm ve çevre bilincini destekleyen çözümlerimizi sektör profesyonelleriyle paylaşacağız. Hafifletilmiş cam teknolojileri ve geri dönüşümlü ambalaj uygulamalarımız hem sürdürülebilirliği destekliyor hem de iş ortaklarımıza maliyet avantajı sunuyor. Her tasarımımız, markaların özünü ve tüketici beklentilerini yansıtan özgün ambalajlar olarak şekilleniyor.”

“Tasarım gücü ve çevreci çözümlerle fark yaratıyoruz”

Cam ambalaj üretiminde kalite, inovasyon ve çevre bilincini bütüncül bir süreç olarak ele aldıklarını belirten Dr. Gayret, şöyle devam etti: “Cam ambalaj bizim için yalnızca bir ürün değil, yaşam döngüsünün önemli bir parçası. Yenilikçi üretim teknolojilerimiz, tasarım kabiliyetimiz ve çevreci projelerimizle camın gelecekteki rolünü yeniden tanımlıyoruz. Hafifletilmiş cam teknolojileri ve geri dönüşümlü ambalaj uygulamalarımız hem sürdürülebilirliği destekliyor hem de iş ortaklarımıza maliyet avantajı sunuyor.”

Spirits segmentinde yenilikçi çözümler

Bu yaklaşımla GCA, Spirits segmentindeki yenilikçi tasarımlarını güçlü bir şekilde ön plana çıkarıyor. Londra, New York, Paris, Edinburgh, İstanbul, Milano, Lizbon, Berlin ve Dublin’den oluşan özgün şişe tasarımlarına ek olarak, Oslo, Tokyo, Amsterdam ve Vienna isimli dört yeni modeli de portföyüne kattı.

Şehirlerden ilham alan tasarımlar, GCA’nın küresel büyüme vizyonunu desteklerken markanın estetik çeşitliliğini ve tasarım gücünü bir adım öteye taşıyor. Genişleyen ürün portföyü; yüksek hacimli üretim kapasitesi, özel kalıp tasarımları ve gelişmiş kalite kontrol süreçleriyle desteklenerek hem iç pazarda hem de uluslararası arenada fark yaratıyor.

GCA, fuar süresince ödüllü tasarımlarını ve çevre dostu üretim yaklaşımını sergileyerek, cam ambalajın sınırsız potansiyelini ve geleceğini şekillendirme vizyonunu ulusal ve uluslararası paydaşlarıyla paylaşmayı hedefliyor.