Buna göre, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında yaptığı gayrimenkul alımları yılın ilk 9 ayında 77 milyar lirayı, son bir yılda ise 100 milyar liraya yaklaştı.

Eylül ayında Türkiye’den yurt dışına 211 milyon dolarlık gayrimenkul yatırımı yapılırken, aynı dönemde yabancıların Türkiye’de gerçekleştirdiği net gayrimenkul alımı 180 milyon dolar seviyesinde kaldı.

Türklerin alımları yabancıları geride bıraktı

Ocak–Eylül döneminde yabancıların Türkiye’deki toplam alımları 1 milyar 599 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türklerin yurt dışından aldığı gayrimenkul miktarı ise 1 milyar 997 milyon dolara ulaştı.

Son bir yıllık döneme bakıldığında tablo daha da belirginleşiyor:

Yabancıların Türkiye’deki net alımları: 2 milyar 233 milyon dolar

Türklerin yurt dışı alımları: 2 milyar 624 milyon dolar

Bu rakamlarla birlikte Türk yatırımcıların yurt dışı gayrimenkul iştahının yabancı yatırımcıların Türkiye'deki ilgisini geride bıraktığı görülüyor.

TL karşılığı 100 milyar liraya yaklaştı

Merkez Bankası verilerine göre;

Ocak–Eylül dönemindeki 1 milyar 997 milyon dolarlık alım, 9 aylık ortalama kur dikkate alındığında 76 milyar 904 milyon TL ediyor.

Son bir yıldaki 2 milyar 624 milyon dolarlık alım ise yıllık ortalama kurla hesaplandığında 98 milyar 413 milyon TL seviyesine ulaşıyor.

Böylece, Türklerin son bir yılda yurt dışı gayrimenkul yatırımlarına ayırdığı kaynak 100 milyar TL’ye dayanmış durumda.

Yurt dışı yatırımlara ilgi artıyor

Uzmanlar, Türk vatandaşlarının yurt dışına yönelmesinde şu faktörlerin etkili olduğunu belirtiyor:

Döviz cinsinden varlık edinme isteği

Avrupa’da yatırım amaçlı gayrimenkullerde vergi avantajları

Oturum veya vatandaşlığa geçiş fırsatları

Türkiye’de yüksek fiyat artışları sonrası alternatif arayışı

Söz konusu trendin, küresel gayrimenkul piyasasında Türk yatırımcılarının ağırlığını her geçen gün artırdığı yorumları yapılıyor.