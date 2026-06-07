Sivas'ta Mahalli İdareler Ara Seçimi kapsamında, geçtiğimiz yıl kalp krizi sonucu hayatını kaybeden mahalle muhtarının yerine yeni muhtarı belirlemek için vatandaşlar sandık başına gitti. 7 adayın yarıştığı seçimde seçmenler sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanmaya başladı.

Sivas'ta 8 Ağustos 2025 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Aydoğan Mahalle Muhtarı Yusuf Baloğlu'nun (63) yerine yeni mahalle muhtarını belirlemek amacıyla Aydoğan Mahallesi'nde ara seçim gerçekleştirildi. Muhtarlık görevinde oluşan boşluğun ardından yapılan seçimde 7 aday yarıştı. Sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanmak isteyen vatandaşlar sandıkların kurulduğu Hale Harun Kütükoğlu İlkokulu'na gelerek oylarını kullanmaya başladı. Mahalle sakinleri, yeni muhtarın belirlenmesi için sandık başına giderken seçim merkezinde yoğunluk oluştu.

'Yoğunluk var'

Muhtar adayı Derya Doğan vefat eden muhtarın emanetine sahip çıkmak için bu yola çıktıklarını belirterek, 'Ekim ayında adaylığımızı açıkladık. Rahmetli Yusuf Baloğlu abimize rahmet diliyorum. Onun bıraktığı mirasa dürüst bir şekilde emanetine sahip çıkmak için bu bu yola çıktık. Çok adayımız var. Ekim ayından beri çok çalışıyoruz. Mahallemize hayırlı olacak bir adayın seçilmesini temenni ediyoruz. Talep çok fazla. Ara seçim ve yedi aday var. Etik kurallar çerçevesinde çalıştık' dedi.

'Ara seçim yapıyoruz'

Muhtar adayı Aynur Töre, yoğunluk olduğunu söyleyerek, 'Muhtar adayıyım. Muhtarımız rahmetli oldu, ara seçim yapıyoruz. İnşallah güzel olur. Bu yoğunluğu bekliyorduk. Vatandaşlarımız bizi yalnız bırakmadı' diye konuştu.