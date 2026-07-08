Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi öncülüğünde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen Yaz Spor Okulları kapsamında eğitim alan öğrencilere forma dağıtımı gerçekleştirildi.

Kahta Belediyesi'nin destekleriyle sürdürülen Yaz Spor Okulları kapsamında çocuklar ve gençler; futbol, yüzme, basketbol ve voleybol branşlarında uzman antrenörler eşliğinde eğitim alarak hem sportif becerilerini geliştiriyor hem de yaz tatillerini verimli, sağlıklı ve sosyal bir ortamda değerlendirme fırsatı buluyor.

Program kapsamında kursiyer öğrencilere formaları takdim edilirken, Adıyaman İl Şampiyonu olma başarısı gösteren Kahta Belediyespor U-13 Takımı da anlamlı bir jestte bulundu. Şampiyon sporcular, kazandıkları kupaları Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal ile Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç'a takdim ederek desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Sporcuların bu anlamlı davranışı protokol üyeleri ve katılımcılar tarafından büyük alkış alırken, program hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

Kahta İlçe Stadı'nda düzenlenen programa Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, kursiyer öğrenciler ve aileleri katıldı.