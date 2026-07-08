AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte kentteki saha çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Subaşıoğlu ve beraberindeki heyet, bu kapsamda Çarşamba günleri kurulan Kuşpınar Pazaryeri'ni ziyaret etti.

Ziyaret boyunca pazar tezgahlarını tek tek gezen İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, pazar esnafına 'hayırlı işler' ve 'bol kazançlar' dileklerinde bulundu. Esnafın talep ve görüşlerini dinleyen Subaşıoğlu, alışveriş için pazaryerinde bulunan vatandaşlarla da yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti.

Kuşpınar Pazaryeri esnafı ve vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan Başkan Subaşıoğlu, gösterilen konukseverlikten dolayı hemşerilerine teşekkür etti.

'Her Zaman Esnafımızın Yanındayız'

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, yerel ekonominin can damarı olan esnafla bağlarını asla koparmadıklarını vurguladı. Subaşıoğlu, 'Denizli'mizin pazar esnafı başta olmak üzere tüm esnaflarımızın her zaman yanındayız. Onların emekleri, alın terleri kentimizin bereketi ve gücüdür. Bugün Kuşpınar Pazaryeri'nde bizleri büyük bir samimiyetle bağrına basan esnafımıza ve hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Esnafımızın refahı ve vatandaşlarımızın memnuniyeti için sahada olmaya, dertleri dinleyip çözüm üretmeye kararlılıkla devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Öte yandan pazar esnafı ise CHP'li Pamukkale Belediyesi'nin Kuşpınar Pazaryerinde akşam saat 20:00 sularında pazarın kapatılması noktasındaki tutumundan dolayı da dert yandı.