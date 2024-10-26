Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, 1999’dan bu yana kaçak olarak yaşadığı Amerika Birleşik Devletleri’nde öldü.

Ölüm haberinin kesinleşmesiyle arkasından söylenenler Mısıroğlu'nu haklı çıkardı.

Tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu'nun 1995 yılında yaptığı konuşmasında terörist başı Fethullah Gülen'le ilgili yaptığı konuşması yeniden gündem oldu. Mısırlıoğlu, "Benim talihsizliğim, bazı olacak şeyleri tarih şuuruna istinaden evvelden görmektir. Gülen, Allah davasına ihanet ediyor, onu Allah yıkacak." demişti.

VATAN TOPRAĞI ONA NASİP OLMAYACAK

1999 yılında Fetullah Gülen'in sağlığını bahane ederek kaçması hakkında da henüz o gitmeden önce tahminde bulunan Kadir Mısıroğlu “Fethullah Gülen Türkiye’deyken onun için dedim ki ‘bu Amerika’ya kaçacak, orada geberecek, buna vatan toprağı bile nasip olmaz." demişti. Kadir Mısıroğılu'nun o sözleri gerçek oldu...