Kongre üyelerinin akın ettiği alanda tam anlamıyla bir demokrasi şöleni yaşanırken, başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'ye gösterilen yoğun ilgi dikkat çekiyor.

Seçim Yarışında Son Durum ve Sayılar

Oy Kullanma Hakkı Olan Üye Sayısı: 44.741

Kurulan Sandık Sayısı: 45

Oy Verme Saatleri: 10.00 - 17.00

Beklenen Katılım: Yaklaşık 30 bin civarında üyenin oy kullanarak rekor tazeleyebileceği öngörülüyor.

Oy Pusulası Renkleri: Aziz Yıldırım Sarı, Hakan Safi Beyaz pusula ile yarışıyor.

İki Aday, İki Farklı Vizyon: Kürsüde Neler Söylendi?

Dün başlayan kongrenin ilk gününde mevcut yönetimin idari ve mali açıdan ibra edilmesinin ardından bugün adaylar son mesajlarını verdi. İşte Kadıköy'deki yarışın şifreleri:

Aziz Yıldırım: "Fenerbahçe’ye Borcumu Ödemeye Geliyorum"

20 yıllık başkanlık tecrübesiyle yeniden taşın altına elini koyan efsane başkan Aziz Yıldırım, camiaya birlik ve beraberlik mesajı verdi. Kürsüde oldukça duygusal ve kararlı bir konuşma yapan Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

"Beni Aziz Yıldırım yapan şey Fenerbahçe’dir, sizlersiniz. 'Bu yaşında neden aday oluyor?' diyorlar. Benim Fenerbahçe'ye, bu tribünlere ödenmemiş bir borcum var. Bizim kalbimiz 'Her zaman, her yerde en büyük Fener' diye atardı; bu ruhu geri getireceğiz. Ayrışmayın, birlik olun. Hakan Bey seçilirse de ilk ben tebrik ederim."

Hakan Safi: "Transfer Daha Bitmedi, Dahası da Geliyor"

İlk kez başkanlığa aday olan ve iddialı vizyonuyla genç üyelerin büyük desteğini arkasına alan iş insanı Hakan Safi ise Sporting Lizbon'dan Luis Suárez, Mason Greenwood ve milli yıldız Merih Demiral gibi dünya çapındaki isimlerle anlaştığını duyurarak kongre alanını hareketlendirdi. Safi, iddialı konuşmasında şunları kaydetti:

"Fenerbahçe saha içinde güçsüz kaldı. Biz bu gücü geri getirmeye, beyaz bir sayfa açmaya geliyoruz. Projelerimiz hazır, ekibimiz hazır. Göreve geldiğimiz ilk yılda şampiyonluk şarkılarını hep birlikte söyleyeceğiz. Transferler daha bitmedi, dahası da geliyor!"

Yeni Başkan Ne Zaman Belli Olacak?

Fenerbahçe'nin 35. başkanını belirleyecek olan tarihi seçimde oy verme işlemi bugün saat 17.00'de sona erecek. Sandıkların kapanmasının ardından hemen oy sayım işlemine geçilecek.

Resmi olmayan ilk sonuçların ve Fenerbahçe'nin yeni başkanının akşam saat 19.00 civarında netleşmesi bekleniyor. Seçimi kazanan aday, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde kürsüye çıkarak zafer ve teşekkür konuşmasını gerçekleştirecek.