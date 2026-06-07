Eski yönetiminde de yer alan Hakan Safi’ye yönelik bu hamle, camiada Ali Koç’un açık desteği olarak yorumlandı.

Samimi Yemekte Seçim Zirvesi

Aziz Yıldırım ile kıyasıya bir başkanlık yarışına giren Hakan Safi’ye, eski başkanı Ali Koç’tan çok konuşulacak bir ziyaret gerçekleşti. Akşam saatlerinde bir araya gelen ikilinin samimi ve neşeli sohbeti dikkatlerden kaçmadı.

Sosyal Medyada "Açık Destek" Yorumu

Seçim sürecinde bugüne kadar rengini belli etmeyen Ali Koç’un, sandık öncesi Hakan Safi ile görüntü vermesi sarı-lacivertli camiada büyük ses getirdi. Sosyal medyadaki Fenerbahçe taraftarları ve genel kurul üyeleri, bu sürpriz ziyareti "Ali Koç’tan Hakan Safi’ye tam destek" olarak yorumladı.