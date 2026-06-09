"Kara Şahin Gücün Kaynağı’nda" başlığıyla düzenlenen bu anlamlı etkinlikte, TEI çalışanları gece gündüz emek vererek ürettikleri T700-TEI-701D turboşaft motorlarının gökyüzündeki performansına canlı olarak tanıklık etme fırsatı buldu.

Etkinlik kapsamında yerli Kara Şahin T70, yerleşke üzerinde özel bir selamlama uçuşu yaparak fabrikadaki mühendis ve işçileri selamladı.

Türkiye'nin ilk yerli üretim helikopter motoru olma unvanını taşıyan T700-TEI-701D, 2.000 beygir gücüyle dikkat çekiyor. 2018 yılından bu yana TEI’nin Eskişehir tesislerinde başarıyla üretilen bu turboşaft motor, Türk Genel Maksat Helikopter Programı çerçevesinde, ana yüklenici TUSAŞ tarafından üretilen T70 helikopterlerine can veriyor. Bu büyük program, Jandarma Genel Komutanlığı başta olmak üzere Türkiye'deki 6 farklı kullanıcının operasyonel ihtiyaçlarını ortak bir konfigürasyonda karşılıyor.

Savunma sanayisindeki yerlilik oranını zirveye taşıyan projede TEI, ilk motoru teslim ettiği 2018 yılından sonra üretim hatlarını hızlandırarak 100’üncü T700-TEI-701D motorunun üretimini geçtiğimiz 2025 yılı içerisinde başarıyla tamamlamıştı. Türkiye’nin envanterinde aktif olarak görev yapan bu motorların bakım ve onarım faaliyetlerini de üstlenen TEI, orijinal motor üreticisi onaylı yetkili servis kabiliyeti sayesinde savunma sanayisindeki bu üstün yetkinliğini uluslararası pazara da ihraç etmeye devam ediyor.