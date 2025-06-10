Haziran ayı ile birlikte tatil sezonu da açılmış oldu. Yüksek hava sıcaklıkları altında uzun yolculuklar kullanıcılar için zorlayıcı bir süreç olsa da çalışma hayatına verilen bu eğlenceli ve dinlendirici mola önemli bir motivasyon kaynağı. Sevdiklerini ziyaret etme, memlekete gitme veya doğaya kaçma planları yapanlar için en önemlisi de hiç kuşkusuz performans ve konforu dengeleyen bir model olarak öne çıkıyor. Premium off-road SUV markası JAECOO, en ileri teknolojileri güçlü arazi becerileri ve geniş iç mekan tasarımı ile birleştirerek sahil kasabalarına, dağ yollarına ve diğer tüm tatil seyahatleri için mükemmel bir yol arkadaşı olarak öne çıkıyor.

Her türlü yolda üstün güvenlik!

· Üstün Arazi Becerisi: Tatil yolculukları genelde hem kentsel yolları hem de kırsal yolları kapsıyor. JAECOO 7, markanın bağımsız olarak geliştirdiği ARDIS akıllı arazi 4x4 sistemiyle donatılıyor ve şehir sokaklarına, arazi koşullarına ve daha fazlasına kolaylıkla uyum sağlamak üzere 7 farklı sürüş modu içeriyor. Karadeniz'in kaygan yamaçlarından Ege'nin çakıllı ara yollarına kadar JAECOO 7, endişesiz bir sürüş için güçlü ve dengeli yol tutuş özellikleri sergiliyor.

· Akıllı Kokpit: Elbette güvenlik ve rahatlık, her tatil yolculuğunun anahtarı. JAECOO 7, tam hızda adaptif hız sabitleme, kör nokta algılama, şerit takip sistemi ve daha fazlası dahil olmak üzere 21 aktif güvenlik özelliğine sahip gelişmiş bir ADAS akıllı sürüş destek sistemiyle her yolculukta, endişesiz bir sürüş deneyimi sunuyor. 14,8 inçlik bilgi eğlence ekranı ve 540 derece gelişmiş kamera sistemiyle sürücü kesintisiz ve kapsamlı bir görüş alanından yararlanırken, yolcular ise sezgisel bilgi-eğlence ve kullanım kolaylığının keyfini çıkarıyor.

· Ferah İç Mekan: Tatil yolculuğu sadece yolculuğun kendisiyle ilgili değil, aynı zamanda yol boyunca paylaşılan anlar açısından da büyük öneme sahip. JAECOO 7, esnek arka koltuk konfigürasyonu ile geniş bir iç mekan sunarak tüm aileyi ve tüm bagajları rahatlıkla barındırabiliyor. Sevdiklerinize götüreceğiniz hediyelerden, kamp ekipmanlarına veya hafta sonu gezisi için bavullara kadar yüksek kapasiteli bagaj her şey için bolca alan sunuyor. Hafızalı koltuklar, mükemmel kabin yalıtımı ve iyi düşünülmüş iç tasarım, her yolcuğu konforlu ve keyifli bir deneyime dönüştürüyor.

Tatil dönemi, geri dönmek, yeni bağlantılar kurmak ve yeni şeyler keşfetmekle eş anlamlı. Bir ulaşım aracından çok daha fazlasını ifade eden JAECOO 7, kullanıcıların sevdikleriyle değerli seyahat anıları yaratmada güvenilir bir ortak. Yol nereye götürürse götürsün, JAECOO 7 güvenli, özgür ve huzurlu bir yolculuk deneyimi sağlıyor.