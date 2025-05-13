İşletmeci Bekir Uslu, sahipsiz çantayı fark ederek hemen güvenli bir şekilde muhafaza altına aldı. Ardından çanta içerisindeki kimlik bilgilerinden yola çıkarak aileyle iletişime geçti. Kısa bir telefon trafiği sonrası aileye ulaşan Uslu, çantayı eksiksiz şekilde ailenin oğluna teslim etti.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Bekir Uslu, “İçinde para ve altın olan bir çanta bulduk. Sahibini kimlik bilgilerinden tespit ederek telefonla ulaştık. Arkadaşımızın oğluna çantayı teslim ediyoruz,” dedi.

Duyarlı davranışıyla büyük takdir toplayan Uslu, muhtemel bir mağduriyetin önüne geçerek örnek bir esnaflık sergiledi. Kaybolan çantasına eksiksiz şekilde kavuşan aile ise büyük bir rahatlama yaşadı ve Uslu’ya teşekkürlerini iletti.