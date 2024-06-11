Yönetmen Utku Yasavul tarafından Gazze'deki çocuklara dikkatleri bir nebze olsun çekebilmek için çekilen HADIA filmi, sadece 15 günlük festival yolculuğunda Short Shot Fest, Sittannavasal International Film Festival, New York Monthly Film Festival, Walthamstow International Film Festival, Pune Short Film Festivali’nde resmi seçkiye girerken, Kino Film Festivali'nden ise Onur Ödülü ile döndü.

Çocuk oyuncu Muzaffer Emin Keleş'in sıradışı bir performans gösterdiği film için yönetmen Yasavul şunları söylüyor: ''80'lerin başında doğan bizim kuşak için; Filistin demek İntifada demektir, direniş demek, zalime taşla karşı koymak demektir. Birinci İntifada'dan bu 40 yıla yakın zaman geçti ama Filistin'de çocuklar için hiçbir şey değişmedi hatta son olaylarla birlikte hayatları çok daha da kötüye gidiyor. Oysa onlar sadece çocuk. Filistinli çocuklar da Ukraynalı çocuklar kadar değerli ama milliyetleri ya da ten renkleri yüzünden yok sayılıyorlar. Ben o çocuklara bir hediye göndermek istedim. HADIA Arapça hediye demek.''