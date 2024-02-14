İYİ Parti Genel Merkezi’nde, Genel Başkan Meral Akşener’in de katıldığı aday tanıtım toplantısı karışmıştı.
İYİ Parti'nin Ankara ilçe adaylarının açıklandığı toplantıda bazı adaylar protesto edilirken partililer arasında gerginlik ve tartışma yaşanmıştı.
MANSUR YAVAŞ LEHİNE SLOGAN ATILDI
"Kürşad Zorlu istifa", "Burak Akburak istifa" sloganlarının atıldığı salonda "Başkan Mansur Yavaş" sloganları da duyulmuştu.
ANKARA İL BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI
Meral Akşener, protesto gösterileri ve yaşananların ardından, İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım’ı görevden aldı.
Yıldırım'ın yerine Akif Sarper Önder getirildi.