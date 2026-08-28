Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mardin'de Hasan Keleşoğlu Çocuk Evleri Sitesi'nin açılış törenine katıldı.

Kentteki programı kapsamında merkez Artuklu ilçesinde bulunan 13 Mart Kadın ve Aile Destek Merkezi'ni ziyaret eden Bakan Göktaş, merkezden yararlanan kadınlarla bir araya gelerek sohbet etti. Kadınların çalışmaları ve merkezde sunulan hizmetler hakkında bilgi alan Göktaş, daha sonra Mardin Büyükşehir Belediyesi Aktif Yaşam Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'dan merkez hakkında bilgi alan Göktaş, açılışın ardından Engelsiz Mardin Müzik Topluluğu tarafından gerçekleştirilen müzikleri izledi.

Bakan Göktaş, daha sonra AK Parti Mardin İl Başkanlığını ziyaret ederek İl Başkanı Mehmet Uncu ve partililerle görüştü. Göktaş, temaslarının devamında Hasan Keleşoğlu Çocuk Evleri Sitesi Açılış Töreni'ne katıldı.

'İyilik hikayesi bugün sıcak bir yuvaya dönüştü'

Törende konuşan Bakan Göktaş, Hasan Keleşoğlu Çocuk Evleri Sitesi'nin temelinde anlamlı bir iyilik hikayesinin bulunduğunu söyledi. Yaklaşık iki yıl önce Mardin'deki çocuk evini ziyaret ettikleri sırada merhum Hasan Keleşoğlu ile Kenan Köse'nin kendilerine çocuklar için yeni bir yuva yapmak istediklerini ilettiklerini hatırlatan Göktaş, o gün verilen sözün bugün çocukların güven içerisinde yaşayacağı sıcak bir yuvaya dönüştüğünü ifade etti. Hasan Keleşoğlu'nun birkaç ay önce hayatını kaybettiğini belirten Bakan Göktaş, onun çocuklara duyduğu sevginin bu merkezde yaşamaya devam edeceğini söyledi. Göktaş, 'Onun çocuklarımız için beslediği sevgi artık bu çatının altında yaşamaya devam edecek. Biz de kıymetli hatırasını yaşatmak için kuruluşumuza Hasan Keleşoğlu'nun adını verdik. Bu vesileyle merhum Hasan Keleşoğlu'nu rahmetle yad ediyorum. Bu iyilik yolculuğunu aynı samimiyetle sürdüren evladı Ardan Keleşoğlu ve Kenan Köse'ye gönülden teşekkür ediyorum' dedi.

'11 bin 47 çocuğumuz koruyucu aile yanında büyüyor'

Çocukların güvenli ve sevgi dolu bir ortamda yetişmesinin önemine vurgu yapan Göktaş, Bakanlık olarak 81 ilde çocukları koruyan ve aileleri merkeze alan sosyal hizmet politikalarını sürdürdüklerini belirtti. Sosyal ve Ekonomik Destek hizmeti kapsamında 195 bin 813 çocuğun ailelerinin yanında desteklendiğini ifade eden Göktaş, koruyucu aile modeline ilişkin de önemli bilgiler paylaştı. Bakan Göktaş, 'Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürütülen 'Gönül Elçileri' Projesi sayesinde 11 bin 47 çocuğumuz 9 bin 302 koruyucu aile yanında huzurla ve güvenle büyüyor. Bu iyilik hareketi bugün geldiğimiz noktada sınırları aştı. Birçok ülke tarafından örnek alınan bir model haline döndü' diye konuştu.

2025 Aile Yılı kapsamında geçici koruyucu aile modelini de hayata geçirdiklerini belirten Göktaş, acil koruma ihtiyacı bulunan çocukların doğrudan sıcak bir aile ortamıyla buluşturulmasının amaçlandığını söyledi. Bu modelin 30 pilot ilde uygulandığını aktaran Göktaş, 346 çocuğun 189 ailenin güvenli yuvasına emanet edildiğini kaydetti.

'15 bin 727 çocuğa ev tipi kuruluşlarda hizmet'

Ailelerinden ayrı büyümek zorunda kalan çocuklara yönelik çalışmaların da devam ettiğini belirten Göktaş, 15 bin 727 çocuğa ev tipi kuruluşlarda sıcak bir yuva sunmayı sürdürdüklerini ifade etti. Çocukların eğitim, spor, kültür ve sanat alanlarındaki başarılarının kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu dile getiren Göktaş, çocukların sevgi ve güven ortamında desteklendiğinde önemli başarılara imza attığını söyledi.

'Hasan Keleşoğlu Çocuk Evleri Sitesi 50 çocuk kapasitesine sahip'

Bakan Göktaş, açılışı gerçekleştirilen Hasan Keleşoğlu Çocuk Evleri Sitesi'nin 50 çocuk kapasitesine sahip olduğunu belirterek, merkezin çocukların yalnızca barınma ve bakım ihtiyaçlarını karşılayan bir yapı olmadığını vurguladı. Göktaş, 7 binadan oluşan sitede 5 hizmet binasının farklı yaş gruplarındaki çocukların ihtiyaçlarına uygun şekilde hizmet vereceğini belirtti. Çocukların eğitimlerinin destekleneceğini, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlanacağını ifade eden Göktaş, merkezde çocukların sosyal etkinlik alanlarında vakit geçirebileceğini, dinlenme alanlarından yararlanabileceğini, oyun parkında oynayabileceğini ve futbol sahasında takım ruhunu öğrenebileceğini söyledi. Göktaş, burada yetişecek çocukların gelecekte doktor, öğretmen, mühendis ve farklı mesleklerde ülkeye hizmet edecek bireyler olabileceğine dikkat çekerek, 'Bir çocuğun hayatına dokunmak, Türkiye'nin yarınını inşa etmektir' ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Mardin İl Müftüsü Enver Türkmen tarafından dua edildi. Bakan Göktaş ve beraberindeki protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Hasan Keleşoğlu Çocuk Evleri Sitesi gezildi ve merkezde yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi alındı. Bakan Göktaş'ın Mardin programına AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP Mardin İl Başkanı Ferhan Bozkuş ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Karaarslan da eşlik etti.