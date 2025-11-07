Peki Papara para iadesi ne zaman yapılacak, iade edilen paralara faiz işletilecek mi?

TCMB Papara’nın Faaliyet İznini İptal Etmişti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), 30 Ekim 2025 tarihli ve 11929/21528 sayılı kararıyla Papara Elektronik Para A.Ş.’nin ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı faaliyet izni iptal edilmişti. Karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu gelişme sonrası Papara, resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, kullanıcı bakiyelerinin güvence altında olduğunu ve “tüm fonların ilgili mevzuat kapsamında güvenli bir şekilde iade edileceğini” duyurdu.

Papara’dan Para İadesi Açıklaması

Papara tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kullanıcılarımızın hesaplarında bulunan elektronik para bakiyeleri, yürürlükteki mevzuat gereği koruma hesaplarında güvence altındadır. Para ve fon iadeleri, TCMB düzenlemeleri kapsamında Papara tarafından güvenli bir şekilde gerçekleştirilecektir. Bu süreci şeffaflık ve kullanıcı güveni ilkeleriyle yürütmeye devam edeceğiz.” Danıştay Günlük Kiralamaları Ticari Değil, Gayrimenkul Geliri Saydı! İçeriği Görüntüle

Şirket, iade sürecinin belirlenen takvim doğrultusunda yapılacağını belirtse de henüz net bir tarih paylaşılmadı.

Para İadeleri Neden Gecikti?

Papara kullanıcıları, kararın üzerinden bir haftadan fazla zaman geçmesine rağmen bakiyelerinin hesaplarına geçmediğini bildiriyor. Uzmanlara göre bu durumun nedeni, TCMB denetiminde yürütülen iade sürecinin teknik olarak zaman alması.

İadelerin, Papara’nın “koruma hesapları” olarak adlandırılan banka hesaplarından kullanıcıların kayıtlı banka hesaplarına aktarılması bekleniyor.

Bekleyen Bakiyelere Faiz İşletilecek mi?

Papara kullanıcılarının en çok merak ettiği konulardan biri de bekleyen paralar için faiz ödemesi yapılıp yapılmayacağı.

Mevzuata göre, elektronik para kuruluşlarının faaliyet izninin iptali durumunda, kullanıcı bakiyeleri koruma hesaplarında faiz getirisi olmaksızın saklanıyor. Bu nedenle, Papara hesaplarında bekletilen paralara faiz işletilmesi yasal olarak mümkün görünmüyor.

Süreç TCMB Denetiminde Devam Ediyor

Papara para iadesi süreci, TCMB’nin gözetiminde adım adım ilerliyor. Kullanıcıların bakiyeleri güvence altında olsa da, ödeme tarihine ilişkin net bir takvim henüz açıklanmadı.

Papara, iade işlemlerinin mevzuata uygun biçimde tamamlanacağını vurgularken, kullanıcılar sürecin tamamlanması için resmi duyuruları takip etmeye devam ediyor.