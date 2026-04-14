Meloni, mevcut uluslararası koşulların yeniden değerlendirme gerektirdiğini belirterek, “Hükümet, İsrail ile savunma anlaşmasının otomatik yenilenmesini askıya alma kararı almıştır” ifadelerini kullandı.

Söz konusu anlaşma; savunma sanayi iş birliği, askeri personel eğitimi, araştırma-geliştirme faaliyetleri ve bilgi teknolojileri alanlarında ortak projeleri kapsıyordu. 2016 yılında yürürlüğe giren anlaşmanın her beş yılda bir yenilendiği biliniyordu.

Gerilim artarak tırmandı

Kararın, İtalya ile İsrail arasındaki diplomatik gerilimin arttığı bir döneme denk gelmesi dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde İtalya, İsrail güçlerini Lübnan’daki Birleşmiş Milletler barış gücü konvoyuna uyarı ateşi açmakla suçlamış, olayda araçların zarar gördüğünü ancak can kaybı yaşanmadığını açıklamıştı.

Bu gelişmenin ardından İtalya Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Roma Büyükelçisi Jonathan Peled’i bakanlığa çağırarak resmi protesto iletmişti.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise İsrail’in Lübnan’daki sivillere yönelik saldırılarını “kabul edilemez” olarak nitelendirmişti. Buna karşılık İsrail Dışişleri Bakanlığı da İtalya’nın Tel Aviv Büyükelçisi Luca Ferrari’yi görüşme için çağırmıştı.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz’a, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto tarafından askıya alma kararının resmen iletildiği aktarıldı.

Diplomatik kaynaklar, son gelişmelerin iki ülke arasındaki askeri ve stratejik iş birliğini ciddi şekilde etkileyebileceğini değerlendiriyor.