Teknoloji ve üretim gücünü ekosistemle uyum içinde şekillendiren Ford Otosan, çevresel sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda su yönetimi alanında örnek bir adım daha atıyor. 2030 hedefleri doğrultusunda araç başı temiz su tüketimini %40* oranında azaltmayı hedefleyen şirket, bu kapsamda Kocaeli’de önemli bir projeyi devreye aldı. Kocaeli yerleşkesinde kurulacak ileri arıtım teknolojilerine sahip modern tesis, üretimde kullanılan suyun kaynağını dönüştürerek doğal kaynak kullanımını azaltmayı hedefliyor.

Tesisle birlikte, İSU Yeniköy arıtma tesisinden alınacak arıtılmış evsel atık sular ileri seviyede yeniden arıtılarak, imalat hatları proseslerinde proses suyu olarak üretime kazandırılacak. Bu sayede temiz su tüketimi önemli ölçüde azaltılırken doğal kaynakların korunmasına da katkı sağlanacak. Proje, kamu ve özel sektör iş birliği açısından çevresel sürdürülebilirlik alanında örnek bir model olarak öne çıkıyor.

Temiz Su Kullanımı Azalıyor, Sürdürülebilirlik Artıyor

Projenin ilk etabında yıllık 400.000 ton temiz su tasarrufu sağlanması hedefleniyor. Tesisin tam kapasiteye ulaşmasıyla birlikte bu rakamın yıllık 900.000 tona yükselmesi bekleniyor. Bu miktar, Gölcük ilçesinin yaklaşık bir aylık temiz su tüketimine eş değer olup, projenin bölgesel etkisini ve toplumsal faydasını da açıkça ortaya koyuyor. Geri kazanılan atık suların, Gölcük ve Yeniköy fabrikalarında proses suyu olarak yeniden kullanılması, sürdürülebilir üretim anlayışının güçlü bir örneğini sunuyor. Kurulacak sistemde ters osmoz ve MBR gibi ileri arıtım teknolojilerinden yararlanılarak, evsel atık sular, ters yıkama suları ve soğutma kulelerinin blöf suları gibi çeşitli kaynaklardan gelen atık sular geri kazanılacak.

Ford Otosan, 2022 yılında açıkladığı 2030 sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında; 2019’u baz alarak araç başına düşen temiz su tüketimini %40 azaltmayı taahhüt etti. Bu yeni tesis, Kocaeli yerleşkesinde bu hedefin gerçekleştirilmesinde kritik bir rol oynuyor.

Projeye ilişkin değerlendirmede bulunan Ford Otosan İnsan Kaynakları ve Dönüşüm Lideri Osman Özdemir, şunları söyledi: “Su yönetimine yönelik uzun vadeli hedeflerimiz doğrultusunda devreye aldığımız bu proje, çevresel sürdürülebilirlik yaklaşımımızın somut bir yansıması. İklim kriziyle mücadelede en kritik kaynaklardan biri olan suyu sorumlu ve verimli şekilde yönetmek, yalnızca çevresel değil, toplumsal bir sorumluluk. Biz Ford Otosan olarak üretimdeki gücümüzü, çevreyle uyumlu ve ekosistemi gözeten uygulamalara dönüştürüyoruz. İSU ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, kamu-özel sektör el ele verdiğinde nasıl somut çevresel fayda yaratılabileceğinin güçlü bir örneği. Bu projeyle yalnızca su tasarrufu sağlamıyor, aynı zamanda yaşadığımız bölgenin su ekosistemini korumaya katkı sunuyoruz.”

Sorumlu Su Yönetimiyle Ekosisteme Katkı

Ford Otosan, “Gelecek Şimdi” vizyonu doğrultusunda çevresel sürdürülebilirliği tüm iş yapış biçimlerinin merkezine yerleştiriyor. Bu vizyonun temel taşlarından biri olan sorumlu su yönetimi, yalnızca üretim süreçlerinin verimliliğini artırmakla kalmıyor; aynı zamanda doğal kaynakların korunmasına, yerel ekosistemlerin desteklenmesine ve toplumsal fayda yaratılmasına katkı sunuyor.

İklim krizi, kuraklık, su stresi ve ekolojik bozulma gibi küresel tehditlere karşı proaktif adımlar atan Ford Otosan; üretim faaliyetlerinin her aşamasında suyun döngüsel kullanımını destekleyen, veri temelli ve yenilikçi çözümler geliştiriyor.

2021 yılında yayımladığı Su Politikası ile;

Ürün başına temiz su tüketimini azaltmayı,

Yeni projelerde yenilikçi ve sürdürülebilir su yönetim sistemlerini önceliklendirmeyi,

Su stresi yaşanan bölgelerde öncelikli olarak su yönetimine odaklanmayı taahhüt ediyor.

WRI Aqueduct Su Riski Haritalama Atlası ile tüm lokasyonlar analiz edilerek Su Temini Eylem Planı oluşturuluyor. Bu planla, kuraklık ve su kesintileri gibi çevresel risklere karşı önleyici çözümler geliştiriliyor.

Türkiye ve Romanya’daki üretim tesislerinde ulusal ve uluslararası çevre regülasyonlarına tam uyum sağlanırken, ileri arıtım ve su geri kazanım teknolojilerine sürekli yatırım yapılıyor.

2026 yıl sonunda tamamlanmak üzere;

ISO 14046 Su Ayak İzi Doğrulama Belgesi alınması,

Su tüketiminin en yoğun olduğu üretim süreçlerinin detaylı analiz edilmesi,

Bu alanlara yönelik verimlilik odaklı aksiyon planlarının hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Ford Otosan, sorumlu su yönetimi uygulamaları sayesinde su kaynaklarının korunması, biyoçeşitliliğin desteklenmesi ve iklim değişikliğiyle mücadelenin sanayi ölçeğinde nasıl mümkün olabileceğini gösteren öncü bir model sunuyor.