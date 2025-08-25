Törene Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, şehit aileleri ve gazi derneklerinin de aralarında bulunduğu sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "İstiklal Madalyamız, Aziz Trabzon’umuzun onur nişanesidir. O, sıradan bir madalyanın çok daha ötesinde, bağımsızlık uğruna verilen mücadelenin, vatan sevgisinin, fedakârlığın ve millet olma şuurunun en anlamlı sembolüdür. Trabzon’umuzun yiğit kayıkçıları, milli mücadele yıllarında ve yokluklar içinde hayatlarını ortaya koyup, cephelere silah ve asker taşımış, Karadeniz’in hırçın dalgalarıyla boğuşarak milletimizin istiklal davasına omuz vermiştir. İşte bu madalya da Trabzon’un bu büyük kurtuluş destanındaki şanlı yerinin en somut göstergesidir" dedi.

Genç, Trabzon’un vatanseverliğine vurgu yaparak, "Trabzon’umuz her zaman cesaretiyle, yiğitliğiyle ve vatanseverliğiyle anılan kadim bir şehir olmuştur. Kayıkçı Loncamızın yanı sıra, cephede canlarını feda eden ve gidip de dönmeyen 87. Alayımızla, milletimizin bağımsızlık iradesini örgütleyen Müdafaa-i Hukuk Cemiyetimiz ve çok daha fazlasıyla destanlar yazmıştır. En önemlisi de bu kahramanlıklar, yalnızca belli bir grubun değil, tüm Trabzon halkının ortak iradesinin, ortak vicdanının ve sarsılmaz vatan sevgisinin tezahürü olmuştur. Şehrimizi üç kez ziyaret eden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 'İlk defa Samsun’a ayak bastığımda, bana kalp kuvveti veren vatandaşlarımın ilk sırasında Trabzonluların bulunduğunu asla unutmayacağım' sözü, Trabzonluların, ülkemizin özgürlük ve bağımsızlık mücadelesine yaptığı katkıyı en güzel biçimde ifade etmektedir. Bizim tarihimiz nice zaferlerle beraber, fedakârlıklarla, gözyaşlarıyla, şehadetlerle müteşekkildir. Bu yüzden İstiklal Madalyamızı gördüğümüzde, yalnızca bir başarıyı değil, aynı zamanda nice isimsiz kahramanın hatırasını, nice anaların gözyaşını, nice genç yiğidin hayalini hatırlamalıyız ve unutmamalıyız ki; eğer bugün bu topraklarda hür ve bağımsız yaşıyorsak, işte bunu vatan uğruna canını feda eden sayısız kahramanımıza borçluyuz" diye konuştu.

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ve Trabzon Valisi Aziz Yıldırım da konuşmalarında, milli mücadelede Trabzonluların önemli rol üstlendiğini ve kahramanlıklarının nişanesi olarak kente verilen İstiklal Madalyası'nın hem onur hem de büyük bir sorumluluk olduğunu vurguladılar. Konuşmaların ardından şehitler için dua edildi, kent protokolü ve vatandaşlar Atatürk Anıtı önünde sergilenen İstiklal Madalyası ile fotoğraf çektirdi. Madalya daha sonra sergilenmek üzere Atatürk Köşkü’ne götürüldü.