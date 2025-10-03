İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan güncel veriler, kent genelindeki barajların doluluk oranının ortalama yüzde 27,81’e kadar gerilediğini ortaya koydu.

Özellikle Alibey Barajı, yüzde 15,96’lık doluluk oranıyla dikkat çekiyor. Havadan çekilen görüntüler, barajdaki su seviyesindeki ciddi düşüşü gözler önüne sererken, uzmanlar İstanbul’u yaklaşan bir su krizine karşı uyarıyor.

Diğer barajlarda durum çeşitlilik gösteriyor. En yüksek doluluk oranı yüzde 50,21 ile Elmalı Barajı’nda ölçülürken, en düşük doluluk yüzde 1,76 ile Kazandere Barajı’nda kaydedildi. İSKİ’nin baraj verileri şöyle:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu İstanbul başta olmak üzere birçok il için sağanak yağış uyarısında bulunmuştu. Ancak uzmanlar, uzun vadede artan nüfus, iklim değişikliği ve mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar nedeniyle barajlardaki su seviyelerinin kritik seviyelerde seyrettiğini belirtiyor.