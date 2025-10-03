Toplantıya TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Başkanvekili Adlıhan Dere, Genel Sekreter Yardımcısı Atakan Çelik, TPF Başkanı Ömer Düzgün ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda, zincir marketlerin ve alışveriş merkezlerinin (AVM) hızla artmasının küçük esnaf ve yerel perakendeciler üzerindeki olumsuz etkileri konuşuldu. Katılımcılar, Perakende Yasası’nın güncellenerek daha adil bir rekabet ortamı yaratılmasının önemine dikkat çekti.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnafımızın ve yerel perakendecimizin ayakta kalabilmesi için adil bir piyasa düzenine ihtiyaç var. Zincir marketler ve AVM’ler karşısında esnafımız gün geçtikçe zayıflıyor. Haksız rekabet koşulları sadece esnafın gelirini azaltmıyor, aynı zamanda tüketiciye de zarar veriyor. Yasanın güncellenmesiyle hem tüketici korunacak hem de yerli üretim ve istihdam güçlenecektir” dedi.

TPF Başkanı Ömer Düzgün ise, “Perakende sektörü ülkemizin ekonomik ve sosyal hayatında kritik bir öneme sahip. Ancak zincir marketlerin kontrolsüz şekilde çoğalması, küçük esnafımızı ve yerel marketleri zor duruma sokuyor. Rekabet koşulları dengesizleştiği için adil rekabet neredeyse imkânsız hale geliyor. Perakende Yasası’nın güncellenmesi artık şart” ifadelerini kullandı.

Toplantıda ayrıca AVM ve zincir marketlerin haftada bir gün tatil edilmesi, açılış-kapanış saatlerinin düzenlenmesi ve iş yeri açılış kurallarının nüfus yoğunluğu ve çevre planlamasına göre belirlenmesi gibi öneriler gündeme geldi. İki federasyon yetkilileri, TBMM bütçe görüşmeleri öncesinde yasanın çıkarılması için güç birliği yapacaklarını belirtti.