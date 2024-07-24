İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), düzenlenecek UKOME toplantısında İstanbul'da işlettiği toplu taşıma hatlarına bir zam teklifi getirebilir. İddialara göre, yüzde 13'lük bir zam teklifi gündemde ve bu teklifin kabul edilmesi durumunda, metro ve otobüslerde şu anda 17.70 TL olan İstanbulkart kullanım ücreti 20 TL'ye yükselecek.

Bu durum, Ocak ayında yapılan yüzde 18'lik zamın ardından toplu taşıma ücretlerindeki ikinci değişiklik olacak. UKOME toplantısının sonucuna bağlı olarak, zam teklifinin kabul edilmesi halinde yeni ücretler yarından itibaren geçerli olacak.