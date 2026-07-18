İBB Meclisi'nin Temmuz ayı üçüncü oturumunda görüşülen "Toplu Ulaşım Ücret Tarifesi Düzenlemesi" kapsamında; otobüs, metro, metrobüs, tramvay, vapur, minibüs, Marmaray, taksi ve okul servis ücretleri yeniden belirlendi.

Yeni tarifeye göre elektronik tam bilet ücreti 42 liradan 46,20 liraya, öğrenci bileti ise 20,50 liradan 22,55 liraya yükseldi. Aylık tam abonman (Mavi Kart) ücreti 3 bin 298 liradan 3 bin 628 liraya, öğrenci abonmanı ise 593 liradan 653 liraya çıkarıldı.

Metrobüs ve Marmaray ücretleri de arttı

Metrobüs ücretlerinde de yüzde 10'luk artış uygulanacak. Buna göre 1 duraklık yolculuk 30,07 liradan 33,08 liraya, en uzun mesafeli yolculuk ise 62,35 liradan 68,59 liraya yükseldi.

Marmaray'da ise 1-3 istasyon arası ücret 34 liradan 37,40 liraya, 36-43 istasyon arası yolculuk ücreti 74,70 liradan 82,17 liraya çıktı.

Deniz ulaşımında da yeni tarifeler uygulanacak. Üsküdar-Eminönü hattı 58,52 liraya, Kadıköy-Eminönü ve Kadıköy-Beşiktaş seferleri 65,21 liraya, Bostancı-Adalar hattı ise 171,89 liraya yükseldi.

Taksi ücretleri de zamlandı

Kararla birlikte taksi tarifeleri de güncellendi. Taksimetre açılış ücreti 65,40 liradan 71,94 liraya, kilometre başına ücret 43,56 liradan 47,92 liraya çıktı. Kısa mesafe ücreti ise 210 liradan 230 liraya yükseldi.

Minibüs ve servis ücretlerinde yeni dönem

Minibüslerde "indi-bindi" ücreti 43 lira olurken, öğrenci ücreti 25 liradan 28 liraya çıkarıldı. Okul servislerinde 0-1 kilometre arası ücret 4 bin 456 liraya, personel servis ücretleri ise 2 bin 512,99 liraya yükseldi.

İBB Meclisi'nde yapılan oylama sonucunda teklif, AK Parti Grubu'nun ret oyuna rağmen oy çokluğuyla kabul edildi. Yeni toplu ulaşım tarifesi 20 Temmuz 2026 Pazartesi gününden itibaren İstanbul genelinde uygulanmaya başlanacak.